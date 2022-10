¿Seguirá? Directivas de Cali tomaron una decisión sobre Teo Gutiérrez

Poco a poco el Deportivo Cali empieza a estructurar lo que será del próximo año, para poder salir de la difícil situación económica y la compleja necesidad deportiva, por los malos resultados del primer y segundo semestre del 2022, donde fueron eliminados en la primera ronda de todas las seis competencias que participaron.



Sobre este momento, el vicepresidente Eduardo Calderón, dijo para el programa ‘Deportes Sin Tapujos’, que “para nosotros como directivos y comité ejecutivo el balance del 2022 es muy preocupante. Desde lo deportivo es muy preocupante, porque no se clasificó a ninguno de los dos torneos de las ligas, no se logró cupo a torneo internacional y todo eso va amarrado a muchas cosas, especialmente el tema financiero. Los ingresos al club por ciertos aspectos en la parte mercadeo se han visto mermados, más la sanción de cinco fechas nos afecta la taquilla, nos golpea durísimo”.



Comentó cuáles son las expectativas que tienen para el próximo año: “poder hacer una buena planeación de la mano con el profesor Pinto, poder tomar decisiones con tiempo responsables, enmarcadas dentro de un presupuesto, que nos permita que posibilidades tenemos de que jugadores se requieren y que nombres pueden llegar a la institución, para tener un equipo muy competitivo”.



Confían en el trabajo de Jorge Luis Pinto: “todos tenemos una ilusión, el profesor Pinto tiene una excelente hoja de vida, recorrido, experiencia para transmitir tanto a los jugadores canteranos como a los de experiencia y Dios quiera que encontremos la ruta deportiva para poder lograr los resultados”



La próxima semana se reunirán con el entrenador para determinar los jugadores que siguen: “nos vamos a reunir después de terminado el torneo, antes de que él viaje al mundial, para mirar los lineamientos, empezar a buscar posiciones que son prioritarias para definir el equipo y también mirar el tema de renovaciones. El presidente es el que más ha hablado con él y entiendo que ha pedido un arquero y un delantero, pero oficial o formalmente no nos lo ha transmitido”.



Hablo de la continuidad de Agustín Vuletich, Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez: “en lo deportivo no hemos tomado alguna decisión todavía. La estadística y la información deportiva no se puede ocultar y sobre eso tendremos que tomar las decisiones en su momento. Por ahora, Vuletich tiene contrato y así lo respetaremos. Teo tiene contrato hasta diciembre del 2023, hasta ahora no nos ha manifestado nada, entiendo que el profesor Pinto está contento con su desempeño, trabajo y compromiso. Esperemos que arroja el informe deportivo y que podemos armar para el 2023. Ángelo igualmente que Teo hasta 2023”.



Por último fue interrogado sobre la deficiencia económica que tienen en este momento: “el pasivo que tenemos es de 93 o 95 mil millones, y ese va a ser el vacío con el que vamos a cerrar el año. Todas las proyecciones se han hecho, todo se ha revisado y en eso lo vamos a cerrar”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15