Ibarbo enciende debate por veteranos en Liga: ¿vale la pena el riesgo?

¿La Liga Betplay es el nuevo paraíso de retiro de los colombianos veteranos? La pegunta vuelve a escena de cuenta de Víctor Ibarbo, el mundialista que reveló en las últimas horas que hace siete meses busca club para pasar sus últimos años de productividad deportiva.

Después de jugar años en la Serie A, en la Premier League y en el fútbol de Japón, siente que con 33 años no debe pensar todavía en el retiro y tiene razón. Lo suyo fue un problema físico que lo marginó demasiado tiempo y obligó a acordar su salida del Nagasaki, su último club.



Y es que al mirar a la liga nacional, tranquilamente un jugador con esa experiencia en Selección Colombia podría ser una posibilidad.



¿Ejemplos? El delantero Hugo Rodallega (37 años) que lleva 7 goles en Santa Fe; el defensor Cristian Zapata (36 años), pilar de Atlético Nacional; el atacante Carlos Darwin Quintero (35 años), fundamental en el América de Cali con goles y asistencias; el propio Dayro Moreno (37 años) que volvió la temporada pasada de Bolivia y fue uno de los goleadores del campeonato antes de regresar a su querido Once Caldas; incluso David Silva (36 años), líder en Millonarios a pesar de todos los juveniles que ha descubierto Gamero.



Pero también hay que decir que otras apuestas no salieron bien: Teófilo Gutiérrez se vino a menos en Atlético Bucaramanga y hasta en la etapa final en Deportivo Cali; Carlos Bacca, el delantero mejor pagado de la Liga, no se afianzó nunca en la Liga Betplay I 2023; Santa Fe ha sufrido decepciones con Cristian Marrugo (37 años), Fabián Sambueza (34) y Wilson Morelo (36 años) y hasta Atlético Junior ha visto a su histórico arquero Sebastián Viera (40 años) hacer fila en el banquillo de suplentes.



Todos ellos comparten características esenciales: son los experimentados, los que saben manejar los momentos de tensión y asumen la carga cuando las cosas vienen mal; son líderes futbolísticos e individuales en el grupo, son, por supuesto, los que más cobran en cada equipo.



Por eso llama la atención el ruego de Ibarbo por una oportunidad en un torneo que, según datos del diario El Colombiano, tiene un récord impresionante: el 25 por ciento de los futbolistas que regresaron al país en este semestre son veteranos y están cerca del retiro.



De hecho, de acuerdo con el portal Transfermarkt, el promedio de edad en la Liga BetPlay para la temporada 2023-I es de 26,6 años, con Envigado como el de la plantilla más joven, un promedio de 22,8 años, y Once Caldas es el de más veteranos, con 31,2 años.



Los resultados son dispares a la hora de pensar en veteranos y no faltan los formadores que se quejan por la gran inversión económica que representa, cuando muchos juveniles están ahí a la espera de una oportunidad y 'los tapan' estos jugadores que, de pura cancha, llegan a reclamar titularidad y un lugar de privilegio en una plantilla.



¿Fichar o no fichar jugadores mayores de 30 años? La pregunta debería ser distinta: ¿para qué fichar a los veteranos? Actualmente los clubes entran en más de una competencia en el año y necesitan refrescar a sus titulares habituales, con lo cual para todos debería haber una oportunidad, si el técnico tiene el tino de encontrarles su momento. A veces el jugador mayor no tiene que ser titular siempre para aportar desde otros aspectos más formativos a sus compañeros más jóvenes.. pregúntenle a Néstor Lorenzo...



El tema es tener claro qué se espera en cada caso, si esa inversión se justifica a la luz de los resultados y si al final es más lo que aportan que lo que gastan -o desgastan-, no solo en términos de dinero. Veteranos sí, pero obedeciendo a proyectos y no a antojos. Lo que no puede pasar es que terminen siendo un capricho más.