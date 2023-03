Sería bombazo: equipo en caos que devolvería a Pekerman a Colombia

Son días convulsos para José Pekerman y su entorno: apenas acaba de anunciarse su salida de la Selección de Venezuela, la cual abrió una investigación por supuestos manejos inadecuados de sus colaboradores, específicamente en lo que tiene que ver con jugadores juveniles.

El proceso que debía ser transversal a todas las selecciones no duró ni un año y se cortó de manera abrupta, lo que supone un revés en su carrera, que vivió sus mejores años al frente de las selecciones de Argentina y de Colombia.



Lo curioso es que, al parecer, no se quedaría demasiado tiempo sin trabajo y volvería a la experiencia de la dirección de clubes antes de lo pensado.



Según el periodista Steven Arce, en su espacio en ESPN, el nombre del ex seleccionador nacional empezó a ventilarse en Atlético Junior desde la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Deportes Tolima y ahora, cuando llega el caos, toma fuerza.



El periodista comentó que su relación con la ciudad, con los barranquilleros y los personajes del fútbol en la ciudad es muy cariñosa gracias a las clasificaciones que logró allí a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.



Pekerman tendría a su favor un conocimiento muy profundo del fútbol colombiano e inclusive en la plantilla podría volver a coincidir con dos de los jugadores importantes de aquel exitosos proceso en Selección, como son Juan Fernando Quintero y Carlos bacca.



En contra juega que, según medios venezolanos, esperaría mantener un salario cercano al que percibía en la Vinotinto, que rondaría los 4 millones de dólares por año. Además, su experiencia a nivel de clubes no es muy favorable pues dirigió a Toluca y Tigres en México sin buenos resultados.



¿Habrá humo blanco? El periodista José Hugo Illera dijo este domingo que la idea es un entrenador de primerísimo nivel y que no es descartable un mundialista. Ahí encaja el ex seleccionador pero también otros nombres ventilados antes como Reinaldo Rueda y Gustavo Alfaro, ambos exitosos a nivel de clubes. Hay que esperar primero a la confirmación de la salida de Arturo Reyes, que en Barranquilla se da como un hecho, y a oficialización del futuro DT.​