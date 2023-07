¿Pidió 'limpiar' nómina y se negaron? Versión polémica sobre Autuori

Fue tan inesperada la renuncia de Paulo Autuori a la dirección técnica de Atlético Nacional que hay espacio para toda serie de especulaciones.

Aunque la versión oficial es que renunció "por motivos personales", la realidad es que verlo regresar de sus vacaciones normalmente a la sede y de repente leer su carta de renuncia no es un tema que resulte claro para todos en las institución.



Se dice que esos motivos pasarían por una oferta de Coritiba de Brasil para ser coordinador deportivo, pero hay otra versión más inquietante.

El periodista Jhon Eric Gómez encendió las alarmas: "Autuori habría pedido la salida de 5 jugadores de Nacional, lo que confirma que no le gustó para nada lo que sucedió en Bogotá. Sin embargo, el club no podía salir de todos ellos porque son un activo. Eso no le gustó al entrenador y comunicó su decisión".

Se refiere a la discusión en la raya durante la final perdida contra Millonarios en la Liga Betplay I 2023, que desató toda suerte de comentarios sobre la autoridad del DT ante la plantilla.

El club no se refirió a la veracidad de la versión pero se espera que, con el tiempo, haya alguna explicación.