Santa Fe desinfló al Unión: lo venció en su casa y se coló en los ocho

Con dos goles de penalti, uno de Wilson Morelo y otro de Andrey Estupinán, Santa Fe venció a Unión Magdalena y sumó 3 puntos claves en condición de visitante. El colíder de la Liga Betplay II-2022 parece haberse quedado sin gasolina y encajó su segunda derrota al hilo. Venía de perder en su visita a las Águilas Doradas, y este domingo, como local, perdió su segundo duelo en casa. Ya había caído ante Millonarios.



En medio de polémicas arbitrales, por una roja que le perdonaron a Ricardo 'Caballo' Márquez, y una roja que sí le sacaron a Jonathan Barboza, se firmó el 0-2 en el estadio Sierra Nevada. Un resultado que metió a Santa Fe entre los ocho, con 21 puntos. El ciclón se mantuvo segundo, por detrás del equipo de Alberto Gamero, con 24 unidades.

Desde muy temprano el partido se tornó de ida y vuelta. En tres minutos, ambos equipos habían intentado con remates de media distancia a través de Carlos Sánchez y Ricardo Márquez, en Santa Fe y Unión, respectivamente. Apenas pasó un minuto cuando Wilson Morelo, después de un pelotazo largo, eludió en el área y sacó un remate que mandó cerca al vertical.



Leandro Castellanos encendió las alarmas, sobre el minuto 8, cuando se agarró el posterior de la pierna derecha. Pese a los evidentes gestos de dolor y algunos gestos de sustitución, el capitán se quedó unos minutos más pero en una nueva intervención, simplemente no pudo seguir más. Transcurrían 17 minutos de partido cuando el técnico Alfredo Arias envió a la cancha a José Silva.



Los cardenales con un juego más directo y vertical, consiguieron generar peligro constante en predios de Carlos Bejarano. Sin embargo, no consiguieron finalizar ninguna acción y con el 0-0 se fueron al descanso.



Muy temprano en el complemento, cuando se jugaban los primeros 8 minutos, Santa Fe lo intentó con José Enamorado, después de un contragolpe que se gestó por sector derecho y terminó en un remate desviado sobre el arco de Bejarano. La decisión molestó a Morelo, que esperaba libre sobre la mitad del campo, y de paso al técnico Arias, que pidió acelerar el calentamiento de los emergentes.



Apenas pasó un minuto de esa jugada de Enamorado, cuando Andrey Estupiñán metió un pase al fondo para Morelo, quien terminó derribado en el área, por imprudencia de Jairo Palomino. El mismo atacante se encargó de convertir el 0-1, de tiro penalti.



Sin un fútbol muy vistoso, el ciclón también mostró los dientes y se fue al frente intentando el empate. El gol pareció despertar al local, que se rehusaba a firmar su segunda derrota en línea.



Ricardo 'Caballo' Márquez se salvó de la roja por una agresión directa a Carlos Lizarazo, a quien tomó de espaldas y le dio una patada sin balón. El árbitro Wilmar Roldán no se percató de la acción y el VAR, liderado por Carlos Ortega, pasó la acción por alto. El técnico de Unión Magdalena aprovechó la "salvada" y de inmediato sacó al exjugador de Millonarios, para evitarle la expulsión. Apenas pasaron unos minutos de la controvertida jugada del 'Caballo' cuando el León perdió a Jonathan Barboza; se marcó tras la doble amarilla.



Cuando se consumía el tiempo de adición y tras revisar el VAR, Roldán sancionó un segundo penalti a favor de Santa Fe. Infantil reacción de Jonathan Lopera, quien le propinó un golpe a Wilson Morelo, de espalda y sin balón. El veterano defensor se fue expulsado y Andrey Estupiñán se encargó de poner el 0-2.