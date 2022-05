Cali salió goleado y bailado en Tunja: perdió 3-0 contra Patriotas

Patriotas de Boyacá derrotó 3-0 al Deportivo Cali por la última fecha del todos contra todos de la liga colombiana en el estadio La Independencia de Tunja. El equipo azucarero tuvo una muy mala presentación y salió goleado de la capital de Boyacá frente al buen partido del equipo lancero, que supo aprovechar los errores de su rival y continúa sumando para la tabla del descenso

El compromiso comenzó con intensión por parte del elenco local, que a través del juego rápido por el centro del campo pudo tener las mejores aproximaciones en el arco contrario, mientras que la visita trataba de salir de esa presión y hacerse con el balón, pero le fue bastante complejo en esos primeros minutos.



A los 11 minutos, Patriotas tuvo la primera opción clara con un pase entre líneas de Cristian Barrios a Darwin López, el delantero solo frente al portero definió y Humberto Acevedo la envió al tiro de esquina. Dos minutos después el Cali pudo responder y con un avance rápido por el sector izquierdo tuvo una aproximación considerable con Santiago Mosquera, el extremó tiró un centro al segundo palo, Carlos Lucumí realizó una chalaca y salió desviado del arco defendido por Carlos Mosquera.



Después de los 30 minutos los equipos volvieron a llegar con peligro a los arcos contrarios, primero los verdiblancos que vistieron con su indumentaria totalmente blanca, con un tiro libre cerca del área que ejecutó Santiago y el guardameta Carlos la envió la tiro de esquina. A los 36, los lanceros tuvieron un cobro de costado con Marcilio Silva, Christian Mafla no pudo controlar el esférico, el rebote le quedó a Barrios que solo frente Acevedo se la picó y marcó un buen gol para el 1-0 parcial.



Antes de terminar la etapa inicial al minuto 44, Andrés Balanta derribó a Barrios en el en área y el juez Alexander Ospina decretó cobro desde el punto penal. Darwin se paró enfrente del esférico y anotó con un remate seco al centro del arco el 2-0 con el que terminó el primer tiempo.



Para los segundos 45 minutos, Cali salió un poco más del fondo y fue acercándose nuevamente al pórtico de los boyacenses, además realizaron el primer cambio, salió Oscar Segura por Michell Ramos. Por su lado Patriotas se replegaba bien en defensa e intentaba responder al contragolpe.



Los dirigidos por el asistente técnico Marcos Mathías, tuvieron una oportunidad bastante clara con un disparo de Daniel Luna, que despejó bien el portero Mosquera, después de que su defensa no lograra evacuar el balón. Al minuto 56, Ramos y el defensor Daniel Rodas disputaron una jugada donde los ánimos quedaron calientes, el lancero le pegó un cabezazo leve al creativo y el árbitro Ospina lo expulsó.



Tres minutos después, los azucareros se quedaron también con 10 hombres por la expulsión por doble tarjeta amarilla de Miguel Nazarit tras una falta a Barrios. Con las expulsiones los equipos empezaron a refrescar sus líneas y a sacar a los que tenían tarjeta amarilla. En Patriotas entró Santiago Ruiz por Marcilio Silva y en el Cali ingresaron Juan José Mina, Duván Mina y Kevin Moreno por Juan Esteban Franco, Daniel Luna y Gian Franco Cabezas.



Al minuto 74, Balanta perdió un balón en campo contrario y los locales armaron el contragolpe rápido con un pelotazo largo que recibió Barrios, el atacante avanzó varios metros, eludió a Mafla y Moreno y solo frente Acevedo marcó el 3-0 parcial. En los minutos finales tanto los de Tunja como los de Cali tuvieron opciones, pero el resultado se quedó con la diferencia de tres goles al termino de los 90 minutos, con los locales llegando al 21 puntos y la visita se quedó en 18.



Esta fue la última presentación en este primer semestre para Patriotas de Boyacá, mientras que el Deportivo Cali todavía tiene dos compromiso por la fase de grupos de la Copa Libertadores, este jueves contra Always Ready y la otra semana con Boca Juniors.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15