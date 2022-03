No hubo daño en el clásico cafetero: empate entre Caldas y Pereira

La jornada de clásicos en Colombia arrancó con la expectativa en Manizales. Duelo entre Once Caldas y Pereira que terminó en ceros, pese a los intentos de ambos bandos en concretar las acciones.

El arranque del clásico cafetero tuvo como al Once Caldas como el de la propuesta, tratando de jugar en largo, para buscar el arco. Ayron Del Valle y Ménder García, los hombres más buscados en el frente de ataque, junto con Marcelino Carreazo, tratando de generar peligro en el arco de Castaño.



Pereira trató de ganar en movilidad, para zafarse de la presión de los locales. Castr, Montoya y Palacio, los más incisivos para darle circulación de pelota. Los risaraldenses tuvieron una opción clara, tras un tiro libre que atajó Ortiz. Serie de rebotes, que al final, pudo tomar Montoya, enviando la esférica por encima del travesaño.



El trámite del primer tiempo pasó en las proximidades del arco del Pereira, donde el Caldas no tuvo mayor efectividad en el último pase y en la generación de opciones claras de gol.



El susto para el Once Caldas llegó en el minuto 60, cuando el Pereira se tomaba más confianza. Tiro de esquina, con rebote incluido que quedó fuera del área, un remate pegó en la defensa del Once Caldas, pelota que le quedó a Leonardo Castro, que definió para gol, pero estaba en fuera de lugar.



Las opciones claras llegaron en la pelota quieta, para la visita. Centro de tiro de esquina al minuto 75, que Jherson Mosquera cabeceó, siendo atajada por Gerardo Ortiz. Respuesta del Once Caldas, al minuto de la acción anterior. Quiñones quedó mano a mano con Castaño, pero el extremo remató mal y la esférica se fue muy desviada.



Pereira volvió a intentarlo, con la pelota quieta. Centro proveniente desde la mitad de la cancha, la curva que tomó fue perfecta para que Carlos Ramírez la peinara, Gerardo Ortiz logró sacar la pelota, que tenía trayectoria de gol.



La pasividad del Once Caldas empezó a hacerse más notoria sobre el final del partido, permitiendo que el Pereira recuperara la pelota en cancha, buscando jugar en el contragolpe. En una de esas acciones, Jáder Maza sacó un remate de más de 30 metros, para que Gerardo Ortiz lograra atajarla, pese a la complejidad, enviando la esférica al tiro de esquina.