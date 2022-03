Once Caldas lo sufrió y empató en Envigado con nueve hombres

Envigado tenía un partido casi que guardado para el recuerdo, gol en el primer tiempo y lo trabajó en los casi 90 minutos. Once Caldas, disminuido por las expulsiones, se sometió a un planteamiento complejo. Pero el empuje dio resultado, empate a un tanto, sobre el final, con la mano de Diego Corredor.



El partido empezó mejor para los locales, que encontraron los espacios, ante los manizaleños, que les costó acomodarse en la cancha, pese al buen planteamiento de Diego Corredor. La amplitud de la cancha fue elemental, especialmente para los naranjas, que saben y reconocen esto como un factor de ventaja.



Sobre el minuto 38, el portero Joan Felipe Parra sacó en largo, aprovechando un tiro de esquina mal cobrado por el Once Caldas. En velocidad, apareció Yaser Asprilla, para ganar por toda la banda en velocidad y centrar la esférica, precisamente, para que llegara Diego Moreno, anotando el primero de la tarde en el Polideportivo.



El final del primer tiempo no sería nada bueno para el Once Caldas. Una jugada en ataque de Marcelino Carreazo, terminó en un manotazo del extremo sobre Francisco Báez. El central omitió y dejó seguir, pero, ante el llamado de los asistentes en el VAR, sugirieron su revisión, por lo que el juez llegó al RRA para cambiar de decisión y expulsar al atacante de los albos.



La segunda parte fue un cambio de chip de los de Corredor, enviando a la cancha a Juan David Rodríguez, para fortalecer ese filtro en la zona medular. Por su parte, Envigado entendió que era elemental el manejo del resultado, apenas asomándose en la portería de Ortiz. De hecho, Asprilla tuvo la más clara, en un remate de media distancia, al que llegó el portero paraguayo. Diego Corredor se la jugó, cambió su esquema y dejó espacios atrás.



La lluvia complicó bastante la labor de los manizaleños, que trataban de darle trámite al partido. Ménder García vio la roja, luego de un reclamo sobre el minuto 83. Al Once Caldas se le aparecería una luz, en medio de tantas complicaciones. Ayron Del Valle fue derribado en el área, quien se encargó de ejecutar la acción, para decretar un empate sufrido.