Once Caldas, sumido en la crisis del descenso: derrota contra Pasto

Once Caldas no aplicó el dicho de 'escoba nueva, barre mejor'. Caída contra Deportivo Pasto, en un duelo que era directo por el descenso. A destacar la labor realizada de la visita, neutralizando y sumiendo a los blancos nuevamente, con el tema del descenso.

Empezó la era de Pedro Sarmiento, con algunos cambios desde la parte estratégica, regresando a la línea de cuatro defensores, buscando equilibrio en este sector, ante la urgencia de puntos, con el tema del descenso.



Pese al inicio de puro dominio con la esférica de los locales, nunca hubo profundidad. Dayro Moreno aprovechó un centro de Lemos, cabezazo que atajó Martínez, quedando el rebote para Miranda y el extremo remató, enviando la esférica por todo el arco, sin entrar a gol.



Los volcánicos empujaron, dentro de sus opciones, complicando la débil zona defensiva, pese a tener a Pedro Sarmiento como estratega, quien se ha destacado en este aspecto. La visita avisó con Arce, quien estrelló un balón en el travesaño.



La ventaja llegó para Pasto, al minuto 28, luego de que Camilo Ayala aprovechara un rebote que dejó Chaux, cazándolo y anotando el primer del partido.



Todo el primer tiempo transcurrió con la posesión para los locales, sin profundidad. Esto obligó a Cárdenas a retrasarse y buscar una pelota que no llegaba al frente de ataque. Para el complemento, las cosas cambiaron, pero más entre el desespero y el planteamiento defensivo de la visita.



En los minutos finales, el portero Martínez sacó varias, una de esas a Méndez, quien sacó un remate en el área. Dayro no estuvo fino, pues en el juego aéreo tampoco estuvo claro, ni por el piso.



Los volcánicos están en la casilla nueve, con 10 unidades y enfrentarán a Cali en la siguiente jornada. Por su parte, Once Caldas quedó en la casilla 13, con ocho puntos y jugarán contra Huila.