La Equidad rescató un punto ante Cortuluá: empate 1-1 que sabe a poco

El equipo de Alexis García consiguió un empate (1-1) ante Cortuluá este martes, en jornada 17 de la Liga Betplay II-2022. Aunque sumó, a La Equidad no le alcanzó para entrar a los ocho y se quedó por fuera, a solo un punto. Al que no le sirvió mucho el resultado fue al elenco vallecaucano, que necesita ganar todo para mantener viva la ilusión de salvar la categoría.



Los goles en el estadio Metrpolitano de Techo fueron obra de Sebastián Herrera y Pablo Sabbag. A los bogotanos les resta enfrentarse a Bucaramanga, Unión y Nacional, jornadas en las que buscará meterse en la conversación por los cuadrangulares semifinales. Cortuluá, que terminó el partido con diez jugadores tras la expulsión de Fabio Delgado, tiene por delante los compromisos con Tolima, Junior y Águilas.

En Techo le visitante se fue ganador en el primer tiempo, después de la anotación de penalti de Sebastián Herrera, a los 21 minutos. El delantero de Cortuluá quiso asegurar la pelota con un zapatazo violento recostado al travesaño, pero no se lamentó por muy poco. La pelota terminó entrando de picabarra. El VAR se encargó de convalidar la acción después que el mismo jugador la mandara al fondo capturando el rebote.



En el segundo tiempo, el panorama no cambió mucho. Muy poca acción en portería de Equidad, mientras que el portero Ernesto Hernández tuvo que intervenir en un par de ocasiones. Nueva intervención del VAR, esta vez para analizar un posible penalti por una mano, que el árbitro no sancionó. El equipo bogotano encontró el camino a través de su goleador. Pablo Sabbag fue el héroe del empate.



Sobre los 72' de juego llegó el empate del equipo asegurador. Jugada que nació en un saque de banda de Carlos Arboleda, y tras un centro de José Estupiñán, Sabbag conectó perfectamente de cabeza. El espigado atacante barranquillero celebró su quinto gol, de manera consecutiva, con La Equidad. Su equipo hiló el cuarto partido sin caer en la Liga (1-2 a Deportivo Cali, 1-0 a Millonarios, 1-1 con Jaguares).



Con una igualdad que sabe a poco, Equidad llegó a 24 puntos y se puso décimo en la tabla. Cortuluá permanece en el último puesto con 10 unidades.