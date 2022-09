Bucaramanga ganó con sufrimiento ante Jaguares: se le juntó el talento

Atlético Bucaramanga sacó un importante triunfo de Montería, en donde se midió a un limitado Jaguares. Aunque el manejo del partido corrió por cuenta de los dirigidos por Armando 'Piripi' Osma, sufrieron más de la cuenta para conseguir su quinta victoria del semestre y la segunda de manera consecutiva. Llegaban con aire en la camiseta tras superar a Santa Fe.



Casi sobre el final, cuando estaban con diez en cancha tras la insólita expulsión de Gustavo Torres, Bucaramanga resurgió de las cenizas y juntó a los talentosos (Johan Caballero, Dayro Moreno y Sherman Cárdenas), para construir una jugada ofensiva que desnudó por completo los errores defensivos de Jaguares. Solitario tanto del '10' para firmar un triunfo que los acerca al grupo de los ocho. Llegaron a 17 puntos y se pusieron a uno del octavo.



El primer tiempo resultó opaco ante las pocas aproximaciones claras en los arcos de Jorge Soto y Juan Camilo Chaverra. La primera aparición de Jaguares se dio sobre los 3 minutos; un centro con veneno que terminó desviando Jefferson Mena, antes de que pudiera aparecer un rival para mandarla al fondo. La respuesta de Bucaramanga llegó rápido. Jackson Montaño lo intentó por la misma vía. Un centro que nadie conectó.



El local probó su media distancia con Breiner de Alba, pero el remate se fue ligeramente desviado sobre el travesaño. A los 41 minutos, Johan Caballero buscó adelantar al Bucaramanga y no impactó como quería. Después de dos minutos, el leopardo creó un gran contragolpe, en el que participaron Sherman Cárdenas y Dayro Moreno, pero todo terminó en un remate desviado de Bayron Garcés. Una acción que se lamentaron todos antes de irse al descanso.



Para el segundo tiempo el panorama no cambió mucho. Bucaramanga era dueño de la pelota pero no conseguía hacer daño. Jaguares se dedicaba a verlo jugar. Sin embargo, después de los 70', el equipo del 'Piripi' se animó. Ronaldo Tavera jugó una pelota y con un centro de Gómez, desde sector derecho, Dayro apareció para darle un susto a Soto. La pelota que se fue desviada por muy poco.



Apenas pasó un minuto tras la aproximación de Dayro cuando los leopardos se quedaron con diez en cancha. Gustavo Torres, quien llevaba apenas seis minutos en cancha, se marchó expulsado. Doble amarilla y directo al camerino en medio de los reproches de su entrenador. Nadando contra la corriente, Bucaramanga consiguió un agónico gol. Acción que se generó en campo propio y que juntó a los talentosos Caballero, Dayro y Sherman, para construir la jugada que acabó en gol. Transcurría el minuto 83 cuando el '10' recibió el pase desde la derecha y definió con categoría.