A Medellín se le enredó la clasificación: firmó 0-0 contra Jaguares

Deportivo Independiente Medellín empató 0-0 con Jaguares de Córdoba, por la fecha 19 en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto rojo de Antioquia no fue efectivo en sus ataques y apenas pudo sumar un punto. El conjunto antioqueño deberá buscar por fuera del Atanasio una victoria de los dos partidos que le restan contra Millonarios y Pasto para asegurarse en los cuadrangulares.



Jaguares fue quien tuvo las primeras acciones al minuto 2, Pablo Rojas remató con pierna derecha desde la banda izquierda que pasó desviado del arco rojo. Tres minutos después, Jhonier Viveros tuvo otra aproximación para la visita, esta vez con un remate de media distancia.

Medellín respondió al minuto 12 con dos ocasiones cerca del arco visitante. Un remate de media distancia por parte de Andrés Cadavid y otro de Diber Cambindo que logró atajar el golero Jorge Soto. Dos minutos después, Luciano Pons probó también de media distancia pero Soto estuvo atento.



El juego subió de temperatura con mucha fricción por parte de ambos equipos. También se había puesto de ida y vuelta, al minuto 18 Cambindo nuevamente probó a Soto y Pablo Rojas exigió a Andrés Mosquera Marmolejo, Adrián Arregui de media distancia ponía peligro para la visita, pero la pelota se fue desviada.



Al minuto 38, el partido se detuvo por un problema en el jugador de Jaguares Duván Rodríguez, quien dos minutos después regresó al campo de juego. La primera mitad terminó con mucho impetu en ambos equipos, pero poca precisión a la hora de llegar al área rival.



En la etapa complementaria, Jaguares hizo un cambio, ingresó Omar Duarte en lugar de Jarlin Quintero. En Medellín se mantuvo el mismo equipo inicialista. Avanzaban los minutos y el local no lograba descifrar el planteo defensivo de su rival.



Sobre el minuto 15, Medellín hizo dos cambios, ingresando Johan Martínez y David Loaiza en lugar de Jordy Monroy y Adrián Arregui.



Al minuto 22, Pablo Rojas tuvo una opción muy clara de anotar. Tras un pase desde el sector derecho, el capitán de Jaguares remató con pierna derecha pero la pelota se fue desviada.



Sobre el minuto 27, entró en el DIM Yulián Gómez en lugar de Germán Gutiérrez. Los locales seguían confundidos en su juego y no encontraban soluciones.



Al minuto 36, Jaguares hizo dos cambios, ingresó Carlos Copete en lugar de Pablo Rojas y Nelino Tapia en lugar de Jhonier Viveros.



Al 40, Luciano Pons de media distancia mandó la pelota a la base del poste izquierdo del arquero Soto, salvando a Jaguares de una inminente caída. En tiempo de reposición, Jaguares hizo un nuevo cambio, ingresando Rafael Bustamante por Duván Rodríguez.



Al final, Medellín y Jaguares no se sacaron ventajas. El conjunto rojo llegó a 29 puntos y seis goles en la diferencia de gol, quedando en el sexto lugar de la tabla, mientras que Jaguares está en la casilla 16 con 20 unidades.



En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín visita a Millonarios en juego pendiente por la fecha 12 y cerrará la fase todos contra todos frente a Pasto como visitante. Jaguares por su parte, recibe a Junior en el estadio Jaraguay de Montería.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8