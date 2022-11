Santa Fe le metió presión a Millonarios: derrotó al Pereira y es líder

Santa Fe hizo la tarea en casa y sacó un buen resultado, para treparse al liderato del Grupo A en los cuadrangulares semifinales.



Con goles de Andrey Estupiñán y Wilson Morelo, que llegaron sobre el remate del partido, mostraron superioridad en El Campín y no solo en el marcador. Aprovecharon el hombre de más en cancha y se hicieron sentir con dos agónicas definiciones.



Los dirigidos por Alfredo Arias, cuestionados por su manera de jugar y conseguir resultados, venían de empatar (1-1) en el clásico frente a Millonarios. Esta vez consiguieron 3 puntos claves que los pone al frente de su grupo.

En el primer tiempo, Santa Fe y Pereira no decepcionaron. Ambos equipos salieron a buscar el resultado y protagonizaron un entretenido duelo, con acciones ofensivas de lado y lado. El lateral Carlos Moreno terminó siendo la figura, con buenos movimientos por banda derecha y dejando a los atacantes prácticamente de tú a tú frente al portero Harlen Castillo.



La primera oportunidad llegó a los 3 minutos, con un remate de Jhonny Vásquez, que pasó ligeramente desviado sobre el arco de José Silva. A los 7', después de un error en la salida, Pereira robó una pelota en mitad de cancha y buscó adelantarse con Yilmar Velásquez. Pase al vacío de Leonardo Castro y Yilmar perdonó al portero Silva.



Con el pasar de los minutos, Santa Fe se acomodó en cancha y con Moreno empezó a cobrar mayor protagonismo en ataque. Hasta el minuto 20 llegó el primer remate de Santa Fe con destino a puerta. Pelota cruzada del lateral, quien sorprendió en la salida por banda derecha y terminó metiendo un pase al borde del área para Wilfrido de la Rosa. El disparo se fue por encima del travesaño.



A los 23', Johan Torres lo intentó con la media distancia. Ocho minutos más tarde y tras un cobro de esquina, Carlos Sánchez lo buscó de cabeza y la pelota terminó en poder de Castillo. En la adición, Santa Fe desperdició una buena oportunidad tras un tiro libre que capturó en el área Wilson Morelo. A pesar del 0-0 los equipos ilusionaban para el complemento.



Aunque las acciones disminuyeron en los primeros minutos, la expulsión del central Jherson Mosquera, a los 59', terminó siendo determinante. Santa Fe tuvo una primera aproximación con un remate a puerta de Harold Rivera, después de un centro desde la derecha de José Enamorado. Sobre los 76', el mismo extremo buscó sorprender a Castillo, con un zapatazo que se fue ligeramente desviado sobre el travesaño.



Cuando se jugaban los 79 minutos, después de un rechazo del arquero, Andrey Estupiñán la mandó al fondo. Pelota que capturó Enamorado, doble cabezazo en el área, primero de Torres, luego de Estupiñán, y la pelota se fue al fondo. El león no perdonó y Andrey dejó claro que sigue enchufado.



No todo estaba escrito. El 1-0 apenas era un aviso. Transcurría el minuto 87 cuando Matías Mier metió un pase como con la mano, al corazón del área donde se movía la pareja de centrales, a la que tomaron por sorpresa y Moreno, completamente habilitado, la mandó al fondo después de un gran control y una mejor definición. Un 2-0 que los llena de confianza y los deja líderes.