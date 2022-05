Pasto venció con categoría 3-1 al América en el Departamental Libertad

Deportivo Pasto venció 3-1 al América de Cali por la jornada 19 de la liga colombiana, en el estadio Departamental Libertad de la capital nariñense. Los volcánicos aprovecharon la desatención de los diablos rojos en el primer tiempo y liquidaron el partido antes de la media hora de juego con anotaciones de Camilo Ayala, Adrián Estacio y Duvier Riascos.

En la primera jugada del partido al minuto 1, Diego Sánchez hizo un saque de banda, Mariano Vázquez de taco le dejó el balón a Camilo Ayala cerca de la media luna del área y el ex América sacó un zapatazo marcando un gran gol de pica barra para el 1-0 parcial a favor de conjunto pastuso. América reaccionó segundos después de gol, pero el portero Ederson Cabezas con los puños evitó el tanto tras el remate del mediocampista español Iago Falque.



El local mantenía el control y las llegadas al pórtico rival, al minuto 20, Gilberto García realizó un nuevo saque de banda pero desde el otro costado, la pelota le quedó a Adrián Estacio y el mediocampista sin marca, sacó un zapatazo para anotar otro golazo al palo derecho de Diego Novoa.



Cuatro minutos después, Edson Acevedo pisó en el área al uruguayo Facundo Boné y el árbitro Luis Matorel luego de ser llamado por el VAR de Nicolas Rodríguez, decretó penalti. Duvier Riascos se posicionó enfrente del esférico y marcó el 3-0 parcial antes de la media hora de juego.



América tuvo una leve mejoría, pero no la esperada para poder recortar distancia, además que Pasto bajó el ritmo de juego, con más posesión del balón en el medio campo y un par de llegadas donde no definieron bien Riascos y Boné, con los primeros 45 minutos finalizando con ventaja de tres goles a favor de los dirigidos por Flavio Torres.



Para el segundo tiempo, América hizo un cambio, entró Esneyder Mena por Pedro Bravo, ganando un poco a nivel ofensivo y generó otro acercamiento con un remate de Brayan Vera, que el guardameta Cabezas despejó muy bien. Los volcánicos por



su lado seguían manteniendo el control de la pelota e intentando poder ampliar la diferencia.



Al minuto 58, los escarlatas que vistieron con su indumentaria alternativa la albiceleste, lograron meter un balón al área, Mena cabeceó y la pelota pegó en el brazo abierto de Diego Sánchez, el árbitro Matorel decretó cobro desde el punto blanco. David Lemos tomó el balón y cobró al centro del arco marcando el 3-1 parcial.



Los dirigidos por el técnico Alexandre Guimaraes con más aire en la camiseta tuvieron acercamientos importantes, pero el cuadro pastuso consiguió evacuar las pelotas que metían al área. Los escarlatas realizaron los otros cuatro cambios, entraron Cristian Gamboa, Mateo Ortiz, Joider Micolta y Yaliston Martínez y salieron Edson Acevedo, Daniel Mosquera, David Lemos y Brayan Vera.



En los minutos finales los diablos rojos perdieron el impulso y los nariñenses fueron cerrando el partido manteniendo la redonda en sus pies, para sumar 22 puntos en la tabla y los americanos que quedaron con 20. En la última fecha del todos contra todos de la Liga I-2022, Deportivo Pasto visitará al Deportivo Independiente Medellín y el América de Cali recibirá al Unión Magdalena.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15