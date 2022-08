Alianza Petrolera y Cali empataron: ocho goles en el segundo tiempo

Alianza Petrolera empató 4-4 contra el Deportivo Cali por octava jornada del segundo semestre de la liga colombiana, en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja. En un partido que tuvo los 8 goles en la segunda parte, con ambos equipos remontando en momentos distintos y que al final terminó con muchas emociones.

El equipo que controló el partido en los primeros minutos fue el local a través de buenas secuencias colectivas y aproximaciones importantes con remates de larga distancia. La más clara fue al minuto 10 con un disparo cruzado de Daniel Moreno, que pegó en el palo horizontal de Humberto Acevedo.



Los petroleros continuaron acercándose con más presencia por el sector izquierdo, mientras que el visitante no lograba sostener la pelota y lo más relevante que tuvo fueron tiros desviados sin peligro.



Al minuto 18, los azucareros se despertaron donde generaron una opción bastante clara con un tocata desde el fondo, en los metros finales Kevin Velasco recibió entrando al área, remató y pegó en el vertical derecho de José Luis Chunga. Los caleños continuaron atacando, pero no lograron concretar el primero de la noche.



El partido se emparejó, en el cual cada equipo tenía su momento con acercamientos importantes, pero la opción de mayor peligro fue del Cali al minuto 31, con un mano a mano que Ángelo Rodríguez no pudo definir solo frente a Chunga, tras una habilitación de Teófilo Gutiérrez. Luego el ritmo bajó hasta el final de la primera mitad.



Para la etapa complementaria el conjunto verdiblanco realizó el primer cambio. Entró Yony González y se retiró Christian Mafla, bajando a Velasco a la posición del lateral izquierdo.



El partido tenía la misma dinámica, pero al minuto 52 tras una secuencia de pases entre Kevin Londoño, Rubén Manjarres y Harrison Mojica, habilitaron por la derecha a Moreno que le centró el balón a Pablo Bueno y el delantero se anticipó al cabezazo, anotando el 1-0 parcial.



Cali buscó reaccionar con un remate de Yony González, pero salió desviado. Cuatro minutos después del primer gol de Alianza, volvieron a ampliar la ventaja con un avance rápido por el mismo sector derecho, Mojica asistió a Kevin Londoño y el mediocampista concretó el 2-0. Luego los petroleros pudieron colocar la estocada final, pero apareció bien el guardameta Acevedo para evitar el tercero.



Antes de esa jugada, Mayer Candelo había hecho otro cambio. Ingresó Onel Acosta por Oscar Segura, volviendo a subir a Velasco a su posición natural. Al minuto 61, lograron avanzar, Kevin Velasco remató, pegó en el palo horizontal, en la segunda jugada Teo se la dejó a Ángelo, que remató al ángulo para el primer descuento.



Luego los de Barrancabermeja hicieron los primeros cambios, entraron Freddy Flórez, Julián Guevara y Brayan Gil, salieron Santiago Ruiz, Manjarres y Bueno. Después la visita siguió mejorando y en un avance por el lado derecho del campo, Teo jugó al espacio con Yony, centró al área y Ángelo que llevaba varios meses sin marcar, concretaba de cabeza el doblete para el empate parcial.



A los cuatro minutos, Yony recuperó una pelota en un rechazo de Alianza, se la dejó a Carlos Robles, el volante de recuperación remató, se desvió en Carlos Pérez y se concretó la remontada momentánea del Cali.



Al minuto 84, Alianza empató con tiro de esquina que ejecutó Mojica, cabeceó Londoño en el primer palo y Guevara de cabeza en el segundo, anotó el 3-3. Dos minutos después, Gil quedó habilitado tras un pase de Mojica nuevamente, avanzó y definió solo frente a Acevedo para el 4-3.



En los instantes finales, entre Chuga y Pérez golpean a Teo en el área y el barranquillero se tuvo que ir en camilla. Luego el árbitro Diego Escalante fue llamado por el VAR de Lisandro Castillo y decretó el penalti tras ver el monitor. Velasco se paró enfrente del balón y concretó el empate final a 4 goles.



El próximo partido por la liga colombiana de Alianza Petrolera será de visitante contra Deportivo Pasto, por la fecha 9 y el del Deportivo Cali será de local contra Jaguares de Córdoba, en un compromiso pendiente de la fecha 1.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15