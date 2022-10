Bucaramanga se metió en la pelea: complicó todo para Cortuluá

Bucaramanga se metió en la pelea, triunfo importante contra Cortuluá, para seguir soñando con la clasificación a los ocho. Los de Osma quedaron en la casilla 11, con 21 unidades, a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada.



Cortuluá era consciente de la necesidad, por eso, fue desde el vamos por el partido. No pasaron más de dos minutos para generar peligro por el juego aéreo, donde Chaverra apenas siguió la esférica, que se fue a un lado del pórtico bumangués.



Sin embargo, la primera acción de gol llegaría en los pies de Johan Caballero. Minuto 9’ y el volante del cuadro leopardo sacó un potente remate de media distancia, para poner adelante a los de Osma.



En adelante, fue un intento de los locales, para encontrar un empate que no llegaba, ante la contención de los bumangueses. La visita volvió a tener la opción de gol, sobre el remate del primer tiempo. Contragolpe de Caballero, con la opción de colgar a Hernández, pero el volante no logró concretar la acción.



El segundo tiempo dejó ver la intención del Cortuluá, tratando de empatar el duelo, con opciones de Valencia, sin claridad para rematar al arco. Al minuto 75’ se presentó un posible penalti de Acosta sobre Palacios, los asistentes en el VAR llamaron al central, quien no se demoró y descartó la acción.



El asedio de los vallecaucanos incrementó en los minutos finales, con un potente remate de Bocanegra, con una excepcional atajada de Juan Camilo Chaverra. Bucaramanga encontraría el camino al segundo tanto en las transiciones defensa-ataque. Dayro Moreno habilitó a Gustavo Torres, quien sirvió la pelota para Bayron Garcés, logrando el definitivo del triunfo.



Bucaramanga jugará la próxima fecha contra Águilas Doradas, mientras que Cortuluá, comprometido con el descenso, lo hará contra Once Caldas.