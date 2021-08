Se mueve la tabla en fecha 6: repase resultados, posiciones y descenso

La fecha 6 se abrió el viernes con el empate sin goles entre América y Patriotas. En el inicio de la jornada sabatina, Santa Fe rescató un punto, en el último minuto, en su visita al Pereira. El próximo lunes se bajará el telón con el encuentro entre Bucaramanga y Huila.

Resultados fecha 6



América 0-0 Patriotas

Pereira 1-1 Santa Fe

Nacional 1-0 Quindío (*partido en juego)



Sábado 21 de agosto

6:05 pm - Junior vs O. Caldas

8:10 pm - Millonarios vs Medellín



Domingo 22 de agosto

2:00 pm - Equidad vs Tolima

4:00 pm - Águilas vs Jaguares

6:05 pm - Alianza vs Cali

8:10 pm - Pasto vs Envigado



Lunes 23 de agosto

8:00 pm - Bucaramanga vs Huila



Tabla de posiciones



1. Atlético Nacional - 16 puntos (6 PJ)

2. Atlético Bucaramanga - 12 puntos (5 PJ)

3. Millonarios - 10 puntos (5 PJ)

4. Alianza Petrolera - 10 puntos (5 PJ)

5. América de Cali - 10 puntos (6 PJ)

6. Envigado - 10 puntos (5 PJ)

7. Jaguares - 8 puntos (5 PJ)

8. Deportes Tolima - 8 puntos (5 PJ)

9. Ind. Medellín - 7 puntos (5 PJ)

10. Deportes Quindío - 7 puntos (6 PJ)

11. Rionegro Águilas - 7 puntos (5 PJ)

12. Deportivo Pereira - 7 puntos (6 PJ)



Vea la tabla de posiciones completa acá



Tabla del descenso



*Atlético Huila - 90 pts

*Deportivo Pereira - 95 pts

Deportes Quindío - 95 pts

Jaguares - 102 pts

Patriotas - 109 pts

Alianza - 109 pts