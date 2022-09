Bucaramanga y Once Caldas quedaron en deuda: firmaron crudo empate

Atlético Bucaramanga y Once Caldas prometían goles y emociones en el inicio de la jornada 14 de la Liga Betplay II-2022, pero quedaron en deuda. Al final, un 0-0 que sabe a poco para los leopardos, que se ilusionaban con asaltar el grupo de los ocho. Al final, resultó siendo un buen resultado para el visitante que se afianzó en la quinta casilla con 22 puntos.

Los arqueros Juan Camilo Chaverra y Éder Chaux, sin tener mucha acción, terminaron siendo determinantes en el 0-0 que abrió la fecha en la liga colombiana. Aunque no fue el mejor momento ofensivo para los equipos de Armando Osma y Diego Corredor, las pocas acciones ofensivas que se generaron en el estadio Alfonso López, fueron rechazadas sin mayores complicaciones.



La primera llegada con peligro del 'Blanco Blanco' se dio muy temprano en el partido, con un impacto de cabeza de Edward López, después de un centro desde la izquierda. El atacante tomó desprevenida a la defensa del Bucaramanga y mandó la pelota ligeramente desviada sobre el travesaño defendido por Juan Camilo Chaverra.



Once Caldas siguió insistiendo y sobre los 18 minutos, después de una recuperación de Jorge Luis Cardona, el arquero Chaverra vio pasar el peligro ante sus ojos. El remate se fue por muy poco cerca al vertical derecho. Apenas pasaron cuatro minutos cuando la visita volvió a intentarlo, esta vez con una jugada colectiva entre Juan David Rodríguez y Diego Valdés, que intentó finalizar Alejandro García. Zapatazo que desempolvó los guantes del arquero local.



Bucaramanga se animó y a los 32 minutos buscó el arco de Éder Cháux con su goleador, Dayro Moreno. El atacante probó de media distancia tras ganar en un error en la salida de los albos. Antes de irse al descanso, Víctor Danilo Mejía propuso una pared que terminó siendo cortada por el arquero. Con el 0-0 se fueron al descanso.



En el segundo tiempo el panorama no cambió mucho y los equipos se aferraron al cero. La timidez ofensiva se hizo más evidente y el sector defensivo se hizo sólidas en cada intento. La acción más clara fue para Ayron del Valle, quien ingresó en Once Caldas en el segundo tiempo, pero terminó mandando una pelota desviada por el palo derecho de Chaverra. Flojo segundo tiempo que selló el 0-0.