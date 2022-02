¡Se calentaron los ánimos! Cruce entre Jhon Vásquez y Flabio Torres

Los ánimos en el partido Pasto vs Cali no han sido los mejores, teniendo en cuenta que el campeón no la pasa bien en Liga y mucho menos en el estadio Libertad. Sobre el final del primer tiempo, se presentó una situación que involucró al técnico de los volcánicos, Flabio Torres y al atacante de los azucareros, Jhon Vásquez.



Cruce de palabras entre ambos, en la línea. Pese a que se alejaron, el estratega se acercó al atacante, que empezó a reclamarle. Inmediatamente se unieron los jugadores del Pasto, a tratar de alejarlo, seguidamente de los del Cali y el mismo Rafael Dudamel, para tratar de calmar los ánimos.



El árbitro decidió amonestarlos a ambos, que cerraron el capítulo con un abrazo amistoso y de excusas.