'Bolillo' se desquició: Junior se dejó remontar y empató con Unión

Unión Magdalena y Junior de Barranquilla protagonizaron el clásico costeño en la fecha 10 de la Liga BetPlay 2023-I y en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, ambos equipos chocaron por una victoria vital en las aspiraciones de cada club. Al final, el partido terminó con empate 2-2 y el tiburón quedó son sabor amargo, pues iban ganando 2-0 y terminaron sufriendo. Doblete de Isaac Camargo, los condenó.

El inicio del partido no fue el mejor para ambos equipos, debido a que las opciones de gol fueron escasas y no hubo aproximaciones con peligro en ambas partes.



Pese a ello, Unión Magdalena fue quien tuvo mejor primer tiempo, debido a que el ‘Ciclón Bananero’ fue el que más intentó marcar el gol, mientras que Junior esperó pacientemente y trabajó para el contrataque.



Para el segundo tiempo en la infernal Santa Marta, Junior salió un poco más con decisión de ir al ataque y tuvo más oportunidades, pero no tuvo facilidad para llegar a definir frente al arquero Ramiro Sánchez.





Después del minuto 60 el juego empezó a trabarse por las constantes faltas y luego Junior aprovechó para descansar con la posesión del balón, mientras que el local recurrió al constante juego aéreo.



Esa intensidad de Junior tuvo su premio y en el minuto 63 apareció una jugada individual creada por Vladimir Hernández, quien se fue en velocidad y tras eludir a la defensa, definió con un fuerte remate que venció a Ramiro Sánchez para abrir el marcador 1-0 y tomar un respiro.



Ese envión anímico hizo que Junior tomara confianza y luego tuvo un penalti a favor, luego de una falta de Gianfranco Baier sobre Walmer Pacheco. El encargado de convertir ese gol fue el capitán Sebastián Viera, quien envió el balón al costado derecho de Sánchez y terminó convirtiendo el 2-0 en su visita al Unión Magdalena.



Después de que el Junior se fuera con dos goles de diferencia, los hinchas del Unión empezaron a tirar objetos al campo de juego y uno de ellos por poco le cae a Sebastián Viera, quien habló con el juez y el partido se detuvo por varios minutos.



En el minuto 88 Unión Magdalena y Junior vivieron momentos intensos donde hubo mucha falta y palabras pasada de tono entre jugadores, pero el descuento del 'Ciclón Bananero' llegó con Isaac Camargo, quien aprovechó un pase y de frente a la portería del tiburón, pudo definir y vencer a Sebastián Viera para revivir el clásico en el tiempo de adición.



En el minuto 90+3 Junior se desconcentró, entró en nerviosismo y terminó cediendo el segundo gol de Unión Magdalena. Isaac Camargo marcó doblete para empatar el partido 2-2 en la agonía.



Al final, Junior no logró mantener su ventaja de 2-1 yen el Sierra Nevada de Santa Marta el juego terminó empatado 2-2. El tiburón llegó a ocho unidades y el primer triunfo en la era Hernán Darío 'Bolillo' Gómez no se pudo dar.