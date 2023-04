Unión Magdalena complica a Pasto: importante victoria del 'Ciclón'

Unión Magdalena enfrentó en el estadio Sierra Nevada a Deportivo Pasto, en la que el club samario llegaba con necesidad de sumar para alejarse del descenso, mientras que los volcánicos necesitaban sumar para seguir en los clasificados. Sin embargo, el local dio la sorpresa y terminó ganando 2-1.

Desde los primeros minutos Unión Magdalena empezó a imponer su rótulo de local en el Sierra Nevada y el encargado de anotar el primer gol fue Yamil Romero, quien a los siete de juego remató con la derecha desde fuera del área y la encajó al costado derecho del arco nariñense. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR y al fin se decidió la anotación para el ‘Ciclón’.



Después del gol, Pasto no reaccionó y el Unión Magdalena se mantuvo ordenado y logró mantener la posesión del balón desde su arco para avanzar poco a poco al arco defendido por Diego Martínez.



Tras la no reacción de Deportivo Pasto, Unión Magdalena jugó con más tranquilidad y antes de finalizar el primer tiempo, logró convertir el 2-0 gracias a un penalti que ocasionó el defensor Jesús Figueroa sobre Isaac Camargo dentro del área y donde el mismo atacante fue el encargado de cobrarlo, logrando definir de gran manera al costado derecho de Diego Martínez.





Para el complemento, el conjunto dirigido por Flabio Torres intentó reaccionar y por lo menos se le vio más intensidad para lograr el descuento, pues necesitaban sumar para seguir aferrados a la clasificación y que la diferencia de gol no le cueste en el remate de temporada regular.



Sin embargo, con el paso de los minutos, el juego fue disminuyendo en cuanto a llegadas peligrosas, pues Unión Magdalena se puso a sostener su ventaja y Pasto apeló a pelotas quietas para lograr llegar, pero no pudo tener resultados positivos en sus acercamientos.



Pasaron los minutos y el juego se tornó sin muchas emociones, pero sobre el minuto 89 Edwin López anotó de penalti el descuento del Deportivo Pasto y sobre el final intentó todo para empatar, pero no pudo lograrlo y perdieron 2-1.



Este resultado dejó a Unión Magdalena en el puesto 16 con 17 unidades, mientras que el Pasto quedó cerca de salir de los ocho clasificados al quedarse con 23 puntos en la posición número siete.