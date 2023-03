Once Caldas y Pereira empataron en el clásico del Eje Cafetero

La jornada de clásicos del fútbol colombiano se reanudó este sábado con el encuentro entre Once Caldas y Deportivo Pereira, quienes se enfrentaron en el derbi del Eje Cafetero, ambos buscando una victoria que los sacara de la parte media de la tabla de posiciones. Al final, el juego quedó empatado 1-1.

Once Caldas era quien llegaba con más necesidad a este clásico contra Pereira, pero el matecaña demostró por qué es uno de los mejores del fútbol colombiano en los últimos años y desde el minuto 2 logró imponerse en el marcador tras una buena jugada colectiva.



Sobre el costado derecho del estadio Palogrande, Arley Rodríguez logró dar un pase al centro del área del Once Caldas y Kener Valencia apareció de frente para rematar. El portero Éder Chaux se estiró, pero fue vencido ante la cercanía del disparo.



Pese a que en el primer tiempo el Once Caldas ganó por un poco margen la posesión, apenas pudo rematar a puerta en una ocasión y no fue suficiente para lograr llegar al empate rápidamente.



Para el complemento, Pereira continuó su dominio en el campo y en apenas tres minutos de reanudado el encuentro, Kener Valencia, el jugador más rápido e incisivo del Pereira, envió un remate fuera del área que por poco sorprende al Once Caldas, pero el portero Éder Chaux logró enviar al tiro de esquina y evitar el segundo gol matecaña.



Con el paso de los minutos Once Caldas no encontraba la fórmula para encontrar el empate y tuvo que recurrir a la pelota quita. Sobre el minuto 55 Sherman Cárdenas logró un tiro libre cerca al área, pero el balón no bajó de la mejor manera y se fue por encima del larguero.



El equipo de Manizales de a poco pudo encontrar aproximaciones y después del minuto 60 Dayro Moreno fue el que mejor se movía en el campo, pero la zona defensiva del Pereira siempre estuvo atenta para retener la amenaza de gol del experimentado delantero.



Tras los avisos previos de Once Caldas, el equipo de Sarmiento logró el anhelado gol. En el minuto 69 Andrés Felipe Correa aprovechó un pase de John Araujo y con un soberbio cabezazo pudo anotar el 1-1 para el blanco blanco.



A partir de allí, Once Caldas fue quien mantuvo el balón y Pereira se desapareció en ese tramo final del partido, por lo que el equipo de Manizales empezó a tener más protagonismo, pero no pudo llegar al gol victorioso.



Al final, Once Caldas y Pereira terminaron el partido con un 1-1 en el clásico del Eje Cafetero. Sin embargo, el blanco blanco dirigido por Pedro Sarmiento sigue sin tener buen rendimiento y su lucha por el descenso se empieza a agudizar.