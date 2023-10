Once Caldas y América empataron en una lluviosa noche en el Palogrande

Once Caldas y América de Cali vivieron un partido bastante complejo en el estadio Palogrande de Manizales luego de un primer tiempo pasado por agua y que aplazó el complemento. Pese a ello, los goles llegaron y al final empataron 1-1.

El juego en el primer tiempo no tuvo suficientes acciones peligrosas, aunque la única e importante la tuvo Edwin Cardona, quien erró penalti y además, el campo no dejó que los equipos desarrollaran su mejor fútbol, debido a la complejidad de la cancha.



Sin embargo, con el cero a cero en el marcador, ambos equipos se fueron al descanso y allí el juego se tornó una incertidumbre, debido a que los jugadores no volvieron a la cancha por el torrencial aguacero.



Luego de más de una hora suspendido el partido, la terna arbitral decidió realizar tres inspecciones y aunque parecía que se iba a aplazar el juego, finalmente pasadas las 8:30 de la noche volvió a rodar el balón en el Palogrande, pese a las dificultades del campo.

Con los dos equipos dispuestos a jugar con la cancha aún un poco encharcada, el que pegó primero en el marcador fue Once Caldas, que se alcanzó a ilusionar con ganarle al América y David Lemos logró marcar con el arco casi vacío, gracias también a una buena asistencia del goleador Dayro Moreno.



Pese a ello y cuando parecía que Once Caldas iba a mantener el resultado, en el minuto 77 apareció Edwin Cardona para marcar el 1-1 y desquitarse tras errar penalti en el primer tiempo.



Al final, ese gol de Cardona fue el último del partido y terminaron empatando 1-1 en esta fecha 19 de Liga BetPlay, dejando al escarlata con 34 puntos, mientras que el Once Caldas suma 19 unidades.