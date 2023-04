Junior le aplazó clasificación a Millonarios: gran victoria para soñar

Junior de Barranquilla y Millonarios se enfrentaron por la fecha 17 de Liga BetPlay 2023-I y en el estadio Metropolitano ambos se vieron las caras, donde cada uno tenía un objetivo en común: ganar y acercarse a la clasificación. Al final, el tiburón ganó y le aplazó todo a los de Alberto Gamero.

Sin duda el partido prometía desde el inicio y Millonarios pese a tener una nómina mixta, empezó a arrimarse al área del Junior, pero el equipo de ‘Bolillo’ Gómez no se quedó atrás y empezó también a tener acercamientos.



Tras este intenso comienzo, el gol se veía venir y fue Junior quien en el minuto 21 logró abrir el marcador en el Metropolitano gracias a un soberbio cabezazo de Luis ‘Chino’ Sandoval, quien aprovechó un pase de Léider Berrío para vencer al arquero Álvaro Montero.



A partir de allí Millonarios empezó a intentar llegar al empate, pero no tuvo las mejores opciones para lograrlo, mientras que Junior se sintió un poco mejor en el campo y tuvo uno que otro remate al arco con Vladimir Hernández y el mismo Sandoval, pero salieron desviados.



Para el segundo tiempo hubo un buen comienzo de Millonarios, quien propuso juego en ataque, pero solo la pelota quieta fue el arma en esos minutos y remates de Édgar Guerra que no dieron frutos.



De igual manera, Junior tuvo otra opción clara para el segundo gol y Léider Berrío encontró espacio para disparar y Álvaro Montero terminó sacando al tiro de esquina, en una buena exigencia.



Con el paso de los minutos, Junior trató de resguardarse y esperar la propuesta de Millonarios, quien tomó la posesión del balón, pero no tuvieron una opción clara para llegar al anhelado empate.



Sin embargo, Junior fue inteligente y mientras el embajador tenía la pelota, lograron presionarlos y hacerles generar errores defensivos que por poco terminan en gol, además, al momento de la recuperación del balón a favor del local, lograron sentirse mejor tocando a primer pase.



Sobre el minuto 73 Junior vivió un gran dilema y fue la expulsión de Jhon Vélez, quien tenía amarilla y tras una fuerte falta a Juan Pablo Vargas, recibió la doble amonestación que dejó condicionado sobre el final al equipo de 'Bolillo' Gómez.



Tras la expulsión, Junior apeló al contragolpe, pues Millonarios empezó a salir un poco más, donde estuvo cerca de empatar, pero tuvo que dejar espacios y Junior tuvo grandes opciones con Vladimir Hernández, Ómar Albornoz y Luis 'Cariaco' González, quienes lograron remates al arco de Álvaro Montero, pero no tuvieron la fortuna de aumentar el marcador. la recta final estuvo de ida y vuelta, donde ninguno regaló nada.



Después para infortunio de Millonarios, el delantero estrella Leonardo Castro fue expulsado tras aplaudir irónicamente al árbitro Carlos Betancur, luego de que le sacara amarilla por una carga a Walmer Pacheco. El jugador embajador tuvo que salir escoltado por insultos de los hinchas del Junior.



Al final, Junior aguantó la mínima diferencia con un jugador menos y Millonarios lo intentó, pero tampoco encontró soluciones para llegar al empate y terminó perdiendo la posibilidad de clasificar en esta fecha 17 de Liga y tendrá que esperar una jornada más para lograrlo, mientras que el tiburón llegó a 24 puntos y de nuevo ingresó dentro de los mejores.