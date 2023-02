¡Aleluya! Junior de Reyes aseguró su primera victoria en Liga BetPlay

Junior de Barranquilla enfrentó en el estadio Metropolitano de Barranquilla a La Equidad en la fecha 6 de la Liga BetPlay 2023 I y afrontó el juego con necesidad de ganar tres puntos vitales que le permitieran alejar dudas sobre su rendimiento. Al final logró ganar 1-0.

El partido para Junior comenzó bastante complejo, debido a que La Equidad se le plantó bien el estadio Metropolitano y no le dejó muchos espacios para que los dirigidos por Arturo Reyes atacaran.



El empate en el primer tiempo se fue marcando poco a poco y la incertidumbre empezó a comerse a Junior, pero antes del descanso tuvo una buena oportunidad que terminó en gol y terminó siendo un respiro para el equipo de Arturo Reyes.



Sobre el minuto 45 Luis ‘Chino’ Sandoval logró marcar frente al arquero Washington Ortega y abrir el marcador en el Metropolitano. Ese gol llenó de confianza a Junior y para el segundo tiempo logró sostener su mínima ventaja.



En el complemento Junior pudo controlar un poco más el partido tras la ventaja, pero en las veces que pudo acercarse al arco de La Equidad no logró concretar y terminó errando una clara con el goleador Carlos Bacca sobre el minuto 55.



El partido continuó su curso, pero Junior no pudo aumentar su marcador y La Equidad tuvo ocasiones para empatar, pero no fue eficiente frente al portero Sebastián Viera, mientras que el tiburón empezó a aguantar el 1-0 conseguido de la primera parte.



Sobre los minutos finales Junior logró aumentar su intensidad y Juan Fernando Quintero fue quien lideró ese primer pase para que sus compañeros empezaran a tejer opciones de gol y en el minuto 83 tras una buena jugada colectiva, pero Léider Berdugo no tuvo suerte frente a Washington Ortega, que alcanzó a cerrar espacios y evitó el segundo del local.



Al final, no hubo más acciones y Junior pudo ganar su primer partido de la Liga BetPlay 2023-I al vencer por la mínima a La Equidad. Arturo Reyes tomó un respiro gracias a que su equipo ya suma 6 puntos y escaló hasta la décima posición. Por otro lado, el asegurador quedó con cinco unidades, sufriendo primera derrota en el campeonato.