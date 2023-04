Rodallega se inspiró y Santa Fe rescató un empate con Pereira

Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio Hernán Ramírez Villegas por la fecha 14 de Liga BetPlay 2023-I, donde ambos equipos buscaban una victoria que los dejara tranquilos antes de sus duelos internacionales. Al final, ambos regalaron un juego bastante intenso y lleno de goles. 2-2 que dejó buen espectáculo.





Desde los primeros minutos el Pereira quiso sacar diferencias y empezó a avisar desde temprano que el gol no iba a demorar en llegar y por ello al minuto 21 el vigente campeón pegó primero en el marcador con Carlos Ramírez, quien anotó un penalti fuerte y arriba que dejó sin opción a Juan Espitia.



Santa Fe desapareció del campo tras el gol y no encontró la fórmula, por lo que Pereira aumentó su ventaja tras una buena jugada colectiva que al final terminó en gol de Arley Rodríguez, quien se le definió arriba a Juan Espitia para el 2-0.



A partir de allí, Santa Fe sacó su casta y antes del descanso remontó los dos goles y terminó empatando gracias a una magistral actuación goleadora de Hugo Rodallega, quien al minuto 41 remató de cabeza desde el centro del área por el lado derecho del arco de Aldair Quintana para descontar y revivir al cardenal.





De igual manera, Hugo Rodallega sacó todo su poder goleador y en el minuto 45+2 logró definir de gran manera luego de aprovechar un buen pase de Christian Marrugo. El experimentado delantero definió de gran manera al costado derecho de Quintana tras un sutil toque de calidad para emparejar el juego 2-2.



Luego del intenso partido en la primera parte, el segundo tiempo prometía mucha más acción y no decepcionó, pues el cardenal empezó a salir a buscar el gol que le diera la victoria frente al Pereira.



Hugo Rodallega continuó generando aproximaciones y fue quien más intentó marcar el tercer gol de Santa Fe, pero no tuvieron la fortuna para finiquitar esa última jugada.



Pereira sintió la alta presión de Santa Fe, pues remates de José Enamorado y Wilfrido de la Rosa también fueron protagonistas para poder marcar, pero no tuvieron suerte frente al arco y de a poco los matecañas salieron de ese dominio al salir con toque de su propio arco.



Al final, el partido se fue cayendo en cuanto a llegadas y ambos equipos empezaron a guardar oxígeno tras la alta exigencia que sostuvieron a lo largo del partido, aunque Pereira intentó ir más al ataque, pero no hubo profundidad.



Este resultado deja a ambos equipos con 17 puntos y quedaron una fecha más fuera de los ocho clasificados. Sin embargo, ahora el reto para cada uno es representar a Colombia a nivel internacional, donde los matecañas enfrentarán a Boca Juniors y el cardenal a Gimnasia de la Plata.