Pasto y Equidad se aferran en Liga: empate que los deja vivos

Deportivo Pasto y La Equidad se enfrentaron en un duelo importantísimo de la fecha 16 de Liga BetPlay 2023-I, donde ambos equipos llegaban necesitados de una victoria para lograr seguir con aspiraciones de clasificación entre los ocho mejores. Al final, los dos empataron 1-1 y los aseguradores no lograron sostener su ventaja.

Pese a que Deportivo Pasto llegaba con más favoritismo debido a su buena posición en Liga, el club volcánico tuvo una gran sorpresa desde los primeros minutos y gracias a la intensidad que tuvo La Equidad.



En tan solo cinco minutos David Camacho logró definir frente al arquero Diego Martínez, quien no pudo hacer nada para evitar el sorprendente gol de La Equidad en ese inicio de juego.



A partir de allí, los dirigidos por Alexis García se resguardaron y trataron de no ir demasiado al ataque, pues la defensa del gol era el objetivo principal, mientras que el Pasto intentó con posesión ir por el empate, pero no logró tener buenas oportunidades.



Para el segundo tiempo, el partido no cambió mucho con respecto a la primera parte, donde los nariñenses trataron de acercarse al arco de Washington Ortega, pero les faltó más profundidad para llegar a ese gol.



Por otro lado, La Equidad armó un buen bloque y para evitar los avances de Pasto, acudió a las constantes faltas que terminó con un juego friccionado y poco activo, además, los locales no encontraron la fórmula, aunque empezaron a tener remates de fuera del área.



Sobre el minuto 65 apareció una buena jugada colectiva de Pasto y Daniel Moreno logró rematar fuerte al arco, pero el arquero de La Equidad Washington Ortega evitó el que hubiese sido un golazo para Pasto.



Con el paso del reloj, las jugadas se volvieron escasas y los de Pasto continuaron con sus remates, pero ninguno fue con peligro, mientras que La Equidad defendió con orden táctico su único gol.



Sin embargo, en el minuto 83 Pasto tuvo el premio a la insistencia y el árbitro marcó un penalti que luego cobró Edwar López, quien marcó de gran manera con borde interno y potencia para dejar sin opción al arquero Ortega. 1-1 y las individualidades empataron el juego.



Este resultado final de 1-1 en el Departamental Libertad deja a ambos equipos con opciones de seguir luchando por la clasificación, aunque le conviene más a Pasto que lo dejan con 23 puntos y La Equidad sumó 18 y sigue aún con opciones.