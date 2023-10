Tolima sepultó a Unión Magdalena y se ilusiona con punto invisible

Deportes Tolima recibió al Unión Magdalena en la fecha 19 de Liga BetPlay 2023-II y el conjunto dirigido por David González ya clasificado, llegaba como juez del ciclón, que llegaba a este juego con posibilidad matemática de conseguir un cupo. Sin embargo, la victoria del local 2-1 sepultó toda chance de los de Santa Marta.

El Magdalena se alcanzó a ilusionar al comenzar ganando con un gol de Joel Contreras, quien remató en el minuto 17 y sorprendió a Tolima en el Manuel Murillo Toro.



Sin embargo, Tolima sacó su casta y no se iba a dejar vencer tan fácil, logrando con dos penaltis casi que consecutivos lograr el descuento y posteriormente el empate.



Diego Herazo fue el que protagonizó el penalti y ejecutó de gran manera frente a Ramiro Sánchez a quien dejó sin posibilidad alguna de atajar el balón. Además, el mismo delantero al minuto 37, generó otro penal, pero esta vez el encargado fue Yeison Guzmán, que no falló y puso el 2-1 antes del descanso.







Para el segundo tiempo, el partido no tuvo suficientes opciones de gol, aunque el que se vio mejor fue el Deportes Tolima, quien generó más aproximaciones, pero no lograron concretar para aumentar su marcador.



Sobre el final, Unión Magdalena trató de sacudirse e intentar el milagro, pero Tolima se supo agrupar y probó con el contragolpe.



Tras este resultado, Tolima llegó a 34 puntos y termina la fecha 19 de Liga BetPlay 2023-II en la cuarta posición y con buena opción de lograr ser cabeza de serie de los cuadrangulares. Por otro lado, Unión Magdalena se quedó con 22 unidades y ya no tiene opciones de aspirar a un cupo.