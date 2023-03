Bucaramanga fue superior, pero Once Caldas aprovechó y ganó en Liga

Atlético Bucaramanga y Once Caldas se enfrentaron en el inicio de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2023-I y el partido se tornó parejo a lo largo del partido y cuando parecía que se iban en empate, un penalti en los minutos finales a favor del blanco blanco fue determinante para que los dirigidos por Elkin Soto ganaran 1-0 en el estadio Alfonso López.

En el inicio del juego, Atlético Bucaramanga logró imponer un poco más las condiciones sobre la cancha del estadio Alfonso López, pero no lograron encontrar la fórmula para irse arriba en el marcador.



Pese a dominar la posesión de balón y ver la poca productividad en ataque del Once Caldas, el equipo leopardo no pudo encontrar ese anhelado gol que le diera la ventaja inicial.



Tras el empate sin goles en el primer tiempo, en el complemento Bucaramanga salió un poco más decidido a ir por la victoria, pero el partido se tornó con mucha falta, siendo Once Caldas el que generó más daño y el árbitro Bismark Santiago tuvo que recurrir a las tarjetas amarillas.



La jugada más clara y a la vez polémica llegó a favor del Bucaramanga, quien tuvo un gol, pero tras la revisión del VAR, la jugada fue invalidada y se le inhabilitó el gol a Gonzalo Lencina sobre el minuto 55.





La intensidad de Bucaramanga continuó y logró minutos después otro remate con Diego Chávez, pero el balón se fue desviado, por lo que el gol se le fue negado al leopardo.



Igualmente, sobre el minuto 70 llegó otra jugada polémica, donde el recién ingresado en Once Caldas, Leonardo Pico, realizó una fuerte falta a Javier Reina y Bismark Santiago no dudó en sacarle la tarjeta roja y dejar con diez jugadores a los dirigidos por Elkin Soto.



A partir de ese momento de la expulsión de Pico, Atlético Bucaramanga atacó con más velocidad e intentó sacar ventaja de ese jugador de más por el costado derecho del campo, pero no tuvo suficiente profundidad para terminar con el gol a su favor.



Pese a que Bucaramanga fue un poco más que Once Caldas, finalmente no logró anotar ese gol de la victoria y el visitante aprovechó en el minuto 86 un penalti a favor que sancionó Bismark Santiago. David Lemos fue el encargado de ejecutar y al costado izquierdo envió el balón, engañando totalmente al arquero del leopardo Cristopher Varela.



Al final, Once Caldas pudo aguantar la mínima diferencia y esta victoria los deja octavos con 8 puntos, mientras que el Bucaramanga quedó en la quinta posición con nueve unidades en la tabla de clasificación.