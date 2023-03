Boyacá Chicó no para en Liga: superó a La Equidad y es líder

Boyacá Chicó recibió en el estadio La Independencia de Tunja a La Equidad, juego válido por el cierre de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2023-I. Al final, el equipo ajedrezado logró ganar 3-1 y quedar en lo alto de la tabla de posiciones.

Desde los primeros minutos Boyacá Chicó impuso sus condiciones en el terreno de juego y se hizo dueño de las acciones, dejándole pocas oportunidades a los dirigidos por Alexis García.



Por ello, sobre el minuto 17 llegó el primer gol de Chicó. El defensor Henry Plazas abrió el marcador tras una buena definición que dejó sin opción al arquero asegurador Washington Ortega.



La Equidad no logró ubicarse en la cancha y Boyacá Chicó no tuvo problemas para seguir acercándose con peligro, incluso se vio mejor de cara a ir al ataque y eso se vio reflejado en el marcador antes de finalizar el primer tiempo.



Al minuto 42 Geimer Romir Balanta logró marcar el 2-0 para Chicó gracias a que definió después de una buena jugada colectiva para poder encontrar comodidad en el terreno de juego.





Para el segundo tiempo, el equipo ajedrezado no bajó el ritmo y pese que La Equidad intentó un poco más, con el transcurso de los minutos no tuvieron sus mejores llegadas y Chicó se lio la estocada final.



Sobre el minuto 66 llegó un penalti a favor de Boyacá Chicó tras una falta en el área de un defensor de La Equidad, siendo ese el resultado de la desesperación y pocas ideas durante el partido.



El jugador Geimer Romir Balanta no tuvo problemas para ponerse al frente de la pelota y marcó con una buena definición, dejando sin oportunidad alguna de reaccionar a Ortega. Doblete para el atacante ajedrezado y partido definido para los dirigidos por Mario García.



Sin embargo, el gol del descuento de La Equidad llegó y sobre el minuto 81 los bogotanos tuvieron un penalti a su favor y Jorge Ramos la envió hacia el ángulo para poner 3-1 en el partido.



Al final, el resultado se mantuvo y Boyacá Chicó logró ganar con un contundente 3-1 en el cierre de la fecha de clásicos del fútbol colombiano. Los ajedrezados son líderes de la Liga BetPlay con 20 puntos y siguen imparables en su regreso a primera división.