Medellín y un triunfo de oro en Neiva que lo mete en los ocho

Independiente Medellín llegó con mucha ilusión al estadio Plazas Alcid de Neiva donde enfrentó a Atlético Huila en la fecha 16 de Liga BetPlay 2023-I, pero los dirigidos por David González tuvieron un juego bastante intenso que terminó con un 2-3 para el poderoso.

El juego prometió desde los primeros minutos donde Leonardo Escorcia, quien remató de pierna derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo y Luis Erney Vásquez no pudo hacer nada para evitar el gol.



Ese gol hizo que Medellín despertara y tras varios ataques, el premio llegó sobre el minuto 27 donde el goleador Diber Cambindo anotó el 1-1 gracias a que remató con un potente zurdazo que dejó sin opción a Jhon Figueroa.



El empate motivo al DIM y antes del primer tiempo se fueron ganadores, donde Felipe Pardo aprovechó un gran pase del juvenil, Miguel Monsalve para que el experimentado delantero marcara el 2-1 en Neiva.



Con el intenso partido en el primer tiempo, Medellín buscaba en el segundo tiempo sostener la ventaja, pero Atlético Huila no se quería ir con las manos vacías de su estadio y salió con un comienzo arrollador.



En el minuto 52 la gran figura de Huila fue Leonardo Escorcia, quien marcó doblete en su cuenta personal tras un impecable tiro libre que remató abajo del palo izquierdo del arquero del DIM, que no pudo hacer nada para evitar el 2-2 de los opitas.



Con el paso de los minutos el juego se fue apagando y bajó la intensidad, pero Medellín fue quien empezó a manejar un poco más el balón para luego llegar al arco, pero no tuvieron buena definición, pues Diber Cambindo tuvo una, pero la envío muy lejos de la portería.



Cuando todo parecía que el juego no iba a pasar del empate a dos goles, Medellín apareció con una pelota quieta cobrada por Andrés Ricaurte, quien le puso el balón en la cabeza a Víctor Moreno, quien marcó en el 90+2 el agónico gol que terminó siendo el triunfo del poderoso.



El partido no tuvo más acciones y sobre el terreno de juego se vio el desgaste de ambos clubes, pero DIM logró ganar 3-2 y el equipo de David González se mete en los ocho clasificados con 22 puntos.