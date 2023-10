Bucaramanga no brilló y gol agónico les dio victoria contra Chicó

Atlético Bucaramanga y Boyacá Chicó se enfrentaron en el cierre de la jornada 17 de la Liga BetPlay 2023-II en el estadio Alfonso López, donde ambos equipos buscaban ganar tres puntos, pese a no tener opciones matemáticas para clasificar. Al final, los leopardos ganaron de manera agónica tras gol de Carlos Henao.

El primer tiempo entre leopardos y ajedrezados no dejó muchas opciones de gol, quedando muy en deuda los elencos, quienes no tuvieron una chance clara para abrir el marcador.



Tras el cero a cero en la primera parte, se esperaba más acciones en el complemento, pero resultó más de lo mismo y no se veía por dónde los equipos iban a lograr el gol.



Sobre el minuto 70 llegó quizá la jugada más clara del partido y para el Boyacá Chicó, pues Henry Plazas logró rematar de media distancia, pero el balón logró atajarlo el arquero James Aguirre, quien alcanzó a dar rebote, pero la defensa del leopardo logró despejar.



El juego no tenía la intensidad para lograr a la apertura del marcador, pero sobre los últimos 10 minutos llegó una acción que sacudió un poco el pálido rendimiento de ambos equipos. El futbolista del Bucaramanga Jefferson Mena, recibió tarjeta roja luego de que el VAR determinara que la jugada era para expulsión.



Con diez hombres, Bucaramanga no se encontró y empezó a defenderse para evitar caer, mientras que Boyacá Chicó encontró su mejor momento del partido, logrando acercarse, pero al final no pudo tener la fórmula para ganar el juego.



Sin embargo, sobre el minuto 90+1 Carlos Henao sacó un potente remate que terminó ser lo mejor del encuentro y de su repertorio le entregó la victoria a Bucaramanga.



Tras este resultado, Bucaramanga llegó a 20 puntos y el Boyacá Chicó se quedó con 17 unidades, en el cierre de esta fecha 17 de Liga BetPlay 2023-II.