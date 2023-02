Mosquera Marmolejo fue gigante y Medellín por fin ganó en Liga

Alianza Petrolera recibió al Independiente Medellín en la fecha 6 de la Liga BetPlay 2023-I, pero el equipo poderoso era quien llegaba con más necesidad, debido a que no ha comenzado de gran manera la temporada y tiene la presión de clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores tras el empate contra El Nacional de Ecuador. Sin embargo, el equipo dirigido por David González se sacudió y ganó por la mínima diferencia en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja.

El Medellín tuvo un buen comienzo de partido en Barrancabermeja, pero también tuvo un sube y baja en su rendimiento, pues pese al gol hecho en los primeros quince minutos, el equipo de David González no logró hacer mucho daño, mientras que Alianza Petrolera tuvo sus aproximaciones.



De hecho, el gol del Medellín llegó después de una salida en falso de los jugadores de Alianza Petrolera, quienes no controlaron su ataque y los jugadores del poderoso robaron la pelota en el mediocampo para luego irse rápidamente en contragolpe, donde Felipe Pardo aprovechó el pase de Daniel Torres para irse en velocidad y quedar frente al arquero José Chunga, quien no pudo hacer nada con el fuerte remate del experimentado delantero.



Pese al gol, Medellín no tuvo mayores ocasiones para buscar el segundo, mientras que Alianza Petrolera de a poco trató de acercarse, pero no tuvo mayor éxito frente al arquero Andrés Mosquera.



Para el segundo tiempo Medellín empezó a mantener su mínima ventaja, mientras que Alianza Petrolera fue quien manejó la posesión del balón y trató de buscar el empate, pero el poderoso cerró todos los espacios para evitar cualquier llegada con peligro del local.



Con Medellín defendiendo, Alianza Petrolera comenzó a incrementar su ataque y sobre el minuto 77 los petroleros tuvieron tal vez su primera gran oportunidad de gol tras una buena jugada por el sector izquierdo, pero la jugada la terminó Jair Castillo, quien vio cómo Andrés Mosquera Marmolejo pudo evitar el empate.



La intensidad de Alianza se hizo sentir y Mosquera Marmolejo de nuevo fue protagonista al atajarle una gran oportunidad a Steven Andres Rodriguez y negar de nuevo la caída de su arco.



Al final, las atajadas de Andrés Mosquera fueron determinantes y el Medellín logró sumar tres puntos en esta fecha 6 de la Liga BetPlay 2023-I para lograr cinco puntos en la tabla de posiciones.