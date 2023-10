Alianza Petrolera se aferra en los ocho: le ganó al Bucaramanga

Mientras la mayor parte de las ligas del mundo están pausadas por la fecha FIFA, en Colombia el fútbol continúa y la fecha 16 de Liga BetPlay 2023-II se cerró con el duelo entre Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga en Barrancabermeja. Al final, los locales ganaron 1-0 con un gol agónico de Alfonso Simarra.

El partido entre ambos no tuvo suficientes acciones de peligro y aunque ambos intentaron marcar un gol, no lograron hacerse daño en el primer tiempo.



En el complemento, ambos equipos abrieron un poco más el campo y Atlético Bucaramanga fue quien logró ataques más importantes para llegar al primer gol del partido, pero no tuvieron suficiente fortuna para ello.



De igual manera, Alianza Petrolera tuvo para inquietar el arco leopardo, pero no tuvo una llegada clara y por momentos se vio lejano del gol e incluso de una victoria.

Sin embargo, cuando todo parecía que iba a quedar en un empate sin goles, en el minuto 83 Alianza Petrolera sorprendió a Bucaramanga y Alfonso Simarra fue el encargado de abrir el marcador en Barrancabermeja al definir de gran manera frente al portero James Aguirre.



Tras ese gol, Alianza Petrolera logró mantener la mínima diferencia y terminó ganando a Bucaramanga que los deja en los ocho clasificados al sumar 25 puntos en la tabla de posiciones, mientras que los leopardos quedaron con 17 unidades y se resignan a soñar con los cuadrangulares.