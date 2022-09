América respira tranquilo: intenso duelo en Pereira no movió los ocho

En el cierre de la jornada 12 de Liga Betplay II-2022, Deportivo Pereira y Águilas Doradas firmaron un empate 2-2, en un intenso duelo que tuvo dos penaltis en tiempo de adición. Al final, un resultado que no dejó novedades en el grupo de los ocho. América, que superó a Patriotas en esta jornada, respira tranquilo en la tercera posición, a la que apuntaban tanto Pereira como Águilas.



Los matecañas llegaron a 19 puntos y se instalan en la séptima posición, mientras que Águilas con los mismos puntos, está sexto por diferencia de gol. Por ahora, los 'Diablos Rojos' siguen terceros en la tabla por detrás de Millonarios y Unión Magdalena.

No terminaban de acomodarse en cancha y Deportivo Pereira ya empezaba a inquietar en el arco de José Contreras. Sobre los 3 minutos, después de una acción que inició por derecha con Jerson Mosquera, Jhonny Vásquez envió un pase corto a Leo Castro, quien sacó un derechazo que "bañó" al arquero y se instaló por el segundo palo.



La dicha le duró muy poco a los matecañas. Apenas transcurrieron diez minutos cuando llegó el empate de Águilas. Todo se dio tras un tiro de esquina de Auli Oliveros, al que llegó Marco Pérez y tras ganarle en el salto a Andrés Felipe Correa, empalmó perfectamente de cabeza para dejar sin chances al arquero Harlen Castillo.



El show del VAR apareció sobre los 40 del primer tiempo, en una jugada dudosa por una posible mano de Pérez. El árbitro Carlos Betancur revisó la acción y no sancionó penalti. En medio del desconcierto por la mano que no le dieron, los locales se fueron al descanso con el 1-1.



En el segundo tiempo Águilas se resguardó y cerró todos los espacios al Pereira, que trató de no perder la cabeza, mientras su técnico Alejandro Restrepo enviaba indicaciones desde la tribuna. Sin embargo, tuvo que terminarse el tiempo reglamentario para que llegaron dos goles más. Ambos en minutos de adición. El final del partido estuvo de infarto.



Se jugaba el 90+2 cuando después de revisar el VAR, Betancur decretó penalti por una mano de Mosquera, en medio de una disputa con Anthony Vásquez. Jhon Freddy Salazar fue el encargado de poner en ventaja a las Águilas. Pero todo no estaba escrito. En un pestañeo se dio un nuevo penalti, esta vez a favor de Pereira, después de una falta de Mateo Puerta sobre Léider Berrío, que árbitro entró a revisar. El encargado de poner el 2-2 fue Carlos Ramírez.