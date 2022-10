Junior pecó y arañó empate en el clásico: con lo justo entre los ocho

Unión Magdalena por poco termina complicando al Junior en el Metropolitano. El rojiblanco hacía cuentas de 3 puntos en el clásico costeño, pero apenas consiguió sumar uno, para meterse con lo justo entre los ocho. Jermein Zidane Peña, tras un terrible error de Sebastián Viera, y Walmer Pacheco, después de un mal despeje de la defensa, marcaron los goles del 1-1 en la fecha 17 de Liga Betplay II-2022.

Durante la primera media hora de juego, Junior y Unión no se hicieron daño. Después del minuto 31, empezaron a tejerse acciones muy cerca al arco defendido por Carlos Bejarano. Sin embargo, tras dos intentos del tiburón con Carmelo Valencia, el que consiguió desequilibrar el marcador fue el ciclón.



Transcurría el minuto 39 cuando llegó el gol de Jermein Zidane Peña. Toda la jugada inició en campo samario y un cambio de frente desde la derecha, que desajustó a la defensa rojiblanca. El argentino Diego Gabriel Chávez recibió sobre la banda y sacó un centro, buscando el segundo palo, donde picaba con sorpresa Peña. El lateral apareció por la espalda de Edwin Velasco, aprovechó la marca pasiva y con el error de Viera, que soltó la pelota y la dejó servida, puso el 0-1 en el Metropolitano.



Para el segundo tiempo, Julio Comesaña movió dos fichas en cancha. Ingresaron Iván Rossi y Jhon Pajoy, por Luis 'Cariaco' González y Yeison Gordillo. Rápidamente consiguió el empate. Todo se dio a los 54', tras un saque de banda de Velasco y un mal despeje que terminó en poder de Walmer Pacheco. El lateral tomó el rebote y remató de primera intención, desde afuera del área. Violento zapatazo, ¡golazo!, que dejó sin chances a Bejarano.



Con la anotación, Junior se tomó confianza y animó el partido con constantes ataques. Lo buscó por todas las vías, pero por derecha lució más cómodo con Pacheco, Fabián Sambueza y Carmelo Valencia. A los 63', Carlos Bacca estuvo cerca de conseguir el gol de la victoria, después de un remate de media distancia que estrelló en el vertical de la mano izquierda del arquero.



Al final, un 1-1 que deja al Junior en la octava posición con 25 puntos. Ahora tendrá que esperar que Once Caldas no sume ante Nacional porque podría sacarlo de la zona de clasificación. De recibir la "ayudita" de los verdolagas, llegará a la fecha 18 en la octava casilla.