Unión Magdalena perdió el ‘papayazo’ de ser líder: Dayro fue villano

Unión Magdalena perdió la oportunidad de ser líder parcial de la Liga BetPlay 2022-II. El cuadro samario cayó por la mínima diferencia con Atlético Bucaramanga en el Alfonso López.



El duelo contó con dos expulsados (uno por cada bando) y la aparición goleadora del interminable Dayro Moreno.

Los dueños de casa iniciaron el duelo con total superioridad y no tardaron en recibir su premio. Apenas transcurridos ocho minutos de juego, se abrió la cuenta por medio del goleador Dayro Moreno.



Diomar Díaz recibió en tres cuartos de cancha y probó suerte con un remate fortísimo. Si bien el colero Carlos Bejarano respondió bien, dejó el rebote corto y Dayro, como buen atacante, estaba bien posicionado para cobrar.

Curiosamente a partir de allí, el Unión se adueñó del encuentro. Se hizo con la posesión del balón y concretó algunas llegadas que Ricardo Márquez no pudo sentenciar. Bucaramanga apenas se defendió.



​Y cuando parecía que la primera parte terminaba sin mayores novedades, llegó la gran polémica del encuentro. El capitán Fabián Cantillo dejó al elenco samario con uno menos, tras una dura entrada en la mitad del campo.



Intentando robarle la bola a Díaz, Cantillo se deslizó en el césped, ganó la posesión, pero se llevó por delante al rival. El árbitro Jhon Ospina no tembló: roja directa. El VAR concordó con el juez y revalidó la decisión.

El complemento inició con un susto gigante para el local. Tras un tiro libre de costado, Jairo Palomino ganó por arriba y de cabeza venció la resistencia de Juan Camilo Chaverra. Era el empate del Unión, pero el juez de línea invalidó todo por un correcto fuera de lugar.



Si bien se salvó del gol en contra, de la que no se salvó fue de la expulsión de Francisco Meza. Polémica decisión de Ospina, tras revisar la acción en el VAR. Al querer rechazar un balón dentro del área, ‘Pacho’ impactó la rodilla de Roberto Hinojosa. Otra roja directa.



​Con ello, el conjunto leopardo reaccionó. El partido se fue tornando de ida y vuelta: uno queriendo sentenciar la historia, otro buscando la igualdad. Chaverra y Bejarano fueron exigidos por igual.



​Finalmente el marcador no se movió. Bucaramanga sufrió pero se llevó tres puntos vitales para escalar en la tabla de posiciones, mientras Unión Magdalena perdió la oportunidad de ser líder del campeonato.