Reviva lo mejor del triunfo de Junior contra Pereira en cuadrangulares

La primera vuelta de los cuadrangulares para Junior no fue la mejor, pese a no caer en ninguno de los tres compromisos. Tres empates que lo tienen aún con vida, pero, respirando con ayuda, pues su eventual pase a la final de la Liga ya no depende exclusivamente de lo que hagan. La calculadora puede jugar a favor y en contra, teniendo en cuenta que ya no dependen de ganar, que de hecho, es más que una obligación.



El partido en Pereira dejó muchas cosas interesantes, pero, otras para que la hinchada barranquillera se preocupe, luego de ir abajo por dos tantos, estuvieron cerca de remontar. Un empate que suma, agregándole que será el mismo rival en el compromiso que se disputará este miércoles festivo.

Siga acá minuto a minuto Junior vs Pereira, por la Liga BetPlay.

Así formará Junior en el Metropolitano.

🔜#LigaBetPlayDimayor🏆 ¡Alineación titular!



Los 11 elegidos por el DT para enfrentar a Pereira. #VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/UqqLyRGscT — Club Junior FC (@JuniorClubSA) December 8, 2021

Estos son los elegidos por Alexis Márquez, entrenador del Pereira.