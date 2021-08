Bucaramanga, el nuevo líder: América y Millonarios podrían destronarlo

Este sábado se disputaron tres partidos de la fecha 3, que había iniciado el viernes con el duelo entre Quindío 2-1 Águilas. En la jornada sabatina solo ganó Atlético Bucaramanga, que se trepó al liderato de la competencia tras superar al Cali en Palmaseca. Los demás equipos repartieron puntos.



Repase cómo quedó la tabla de posiciones con los resultados de este sábado y prográmese con los partidos del domingo. ¡Están imperdibles!

Resultados en la Fecha 3



D. Quindío 2-1 Rionegro Águilas

D. Tolima 1-1 Alianza Petrolera

Ind. Medellín 0-0 Junior



Tabla de posiciones



1. Atlético Bucaramanga - 9 puntos (3 PJ)

2. Alianza Petrolera - 7 puntos (3PJ)

3. América de Cali - 6 puntos (2 PJ)

4. Millonarios - 6 puntos (2 PJ)

5. Deportes Quindío - 6 puntos (2 PJ)

6. Atlético Nacional - 4 puntos (2 PJ)

7. Once Caldas - 4 puntos (2 PJ)

8. Deportivo Cali - 4 puntos (3 PJ)

9. Deportes Tolima - 4 puntos (3 PJ)

10. Atlético Junior - 4 puntos (3 PJ)



Vea la tabla de posiciones completa acá



Próximos partidos en Fecha 3



Domingo, 1 de agosto

Patriotas vs La Equidad - 2:00 pm

Envigado vs América - 4:00 pm

O. Caldas vs Millonarios - 6:05 pm

Jaguares vs Huila - 8:10 pm



Lunes, 2 de agosto

Pasto vs Pereira - 8:00 pm



Martes, 3 de agosto

Santa Fe vs Nacional - 8:00 pm