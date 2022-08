Once Caldas perdió la oportunidad de ser líder: insólito empate

Once Caldas perdió la valiosa oportunidad de ser líder junto a Millonarios en la Liga BetPlay 2022-II. Los dirigidos por Diego Corredor ganaban por la mínima diferencia, pero Patriotas, que tenía un jugador menos, igualó en el último suspiro y silenció al Palogrande.

El duelo inició con una clara superioridad del dueño de casa. A partir de la media distancia por poco se abre la cuenta, pero el golero Luis Hurtado salvó con monumentales atajadas.



Justamente el Once apeló a los lanzamientos largos para generar peligro, mientras que la visita se enfocó en hacerse fuerte en defensa y buscar agredir con algún contragolpe.



El ritmo del duelo cayó y no regresó sino hasta la recta final de la primera parte. Sobre los 45 minutos, Daniel Rodas vio la roja por un terrible planchazo contra Diego Valdés. Y las noticias pudieron ser peores para Patriotas, luego de que Ayron Del Valle marcara tras un rebote. Aún así el juez de línea, reafirmado por el VAR, anuló todo por fuera de lugar.



A pesar de tener un hombre de más, el cuadro de Manizales no logró imponer su juego en el complemento. Si bien tuvo la absoluta posesión del balón, se le complicó generar opciones de gol claras.

​La paridad acabo recién al 79'. Santiago Mera levantó un centro medido desde la derecha y Ayron, que estaba tendido en el césped pidiendo un penalti previo, se levantó y sin marca alguna definió en soledad.



Cuando parecía que los tres puntos eran para el Blanco Blanco, el susto llegó. En la última jugada del partido (90+4'), Eder Chaux dudó al salir a puñetear, la defensa no logró despejar y Darwin López, que estaba flotando en la media luna, sacó un bombazo para la igualdad final.