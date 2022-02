Liga Betplay I-2022: lo bueno, lo malo y lo feo en la fecha 8

La jornada que se inició el sábado con el triunfo de Santa Fe sobre el DIM, se cerró este martes con goleada en el Palogrande. En total se registraron 18 goles, transformados en seis victorias locales, dos visitantes y dos empates. Deportes Tolima empató en Bogotá, pero con eso le bastó para mantenerse como líder sólido. Panorama distinto es el que vive el vigente campeón, Deportivo Cali, que sigue sufriendo en el fondo de la tabla.



Nacional y Millonarios siguen por la senda victoriosa, Once Caldas es la grata sorpresa en el arranque de la Liga, mientras que América no frena su crisis de resultados. Si se perdió algún detalle de la octava jornada de la Liga Betplay I-2022, vea este completo resumen con lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha. Hasta el próximo sábado volverá a haber acción.

Lo bueno

- Santa Fe volvió a ganar después de tres jornadas. Había empatado con América, luego cayó con Pereira en casa y salió goleado de Ibagué. Este fin de semana recuperó la confianza y lo hizo en uno de los partidos que atraía más miradas en la fecha. Fue superior al Medellín y lo venció con el solitario tanto de Carlos 'Roca' Sánchez. Ahora son quintos con 12 puntos.



- Millonarios también tiene sonriendo a su hinchada por Liga. Consiguió 3 puntos claves en su visita a Montería, donde no ganaba desde 2019. Alberto Gamero sacó el 'Baby Millos' para darle descanso al primer equipo, pensando en el reto de Copa Libertadores, y los jóvenes respondieron. Grata sorpresa con jugadores como Óscar Cortés y Alex Moreno, que descrestaron al mismo entrenador. Al final, un 1-2 que los mantuvo terceros en la tabla.



- Junior ha venido en altas y bajas, pero Juan Cruz Real tenía plena confianza en que de local sería a otro precio. El rojiblanco ha ganado todos sus partidos en el Metro y frente al América de Cali les bastó con un tanto de Luis 'Cariaco' González para extender la buena racha. Con estos puntos regresaron al grupo de los ocho, con 12 puntos.



- Once Caldas anda intratable. Es el único equipo de la Liga que sigue sin perder un solo partido (ha jugado siete, teniendo en cuenta que tiene una fecha pendiente ante Pereira). Cerró esta jornada goleando (3-0) en el Palogrande al Pasto. Anotación de Marcelino Carreazo y doblete de Ménder García.



- Luis Carlos Ruiz sigue mostrando su idilio con el gol y está dando pelea en la tabla de goleadores. Aprovechó el receso de Luciano Pons (DIM), que no marcó en Bogotá, para ponerse al frente. Le anotó al Pereira en la victoria (2-1) y llegó a seis tantos en siete partidos. ¡Goleador!

Lo malo

- Deportivo Cali sigue padeciendo. Como viene siendo habitual en cada jornada, el resumen es que el azucarero sigue sin encontrar la brújula. Esta vez dejó escapar puntos que parecía tener en el bolsillo. Trabajaba por la victoria desde el minuto 23, pero un error del arquero Guillermo de Amores, casi sobre el final, terminó sentenciando el empate en Palmaseca. Duro golpe para los de Rafael Dudamel que no salen del fondo de la tabla y así afrontarán este miércoles la final de la Superliga.



- Pero si en las toldas verdiblancas llueve en las escarlatas no escampa. América de Cali llegó a cinco partidos sin ganar. La última vez que saboreó el sorbo del triunfo fue en la fecha 3 ante Bucaramanga. Esta vez perdió en Barranquilla, una vez más pasando trabajos en sector defensivo. Ni Diego Novoa estuvo fino esta vez.

Lo feo

- Siguen "rodando cabezas" en Liga I-2022. Esta vez, el que dejó su puesto fue Néstor Craviotto, quien hasta esta jornada dirigió al Atlético Bucaramanga. La derrota (1-2) frente al Envigado determinó su salida del equipo leopardo. El argentino se convirtió en el segundo técnico "descabezado", tras la salida de Juan David Niño de Patriotas. Craviotto deja al equipo en la casilla 18 con 5 puntos (aún sin definir los puntos vs Unión por fecha 7).