Lo bueno, malo y feo fecha 18 de Liga 2023-I: varios clasificados

Terminó la fecha 18 de Liga BetPlay 2023-I y con el partido entre Atlético Huila y América de Cali se dio por cerrada la jornada que dejó varios equipos clasificados y otros que quedaron al borde de la eliminación tras ceder puntos importantes.

Los equipos que valoraron esta fecha sin duda fue Millonarios, quien se aseguró en los ocho mejores de Colombia y dejó en cuidados intensivos a Independiente Santa Fe, uno de los equipos que cedieron terreno.



Con lo bueno, lo malo y feo de la fecha 18, FUTBOLRED hace un repaso de lo que sucedió en esta decisiva jornada y que sin duda marcará el futuro de algunos equipos en esta fase regular.



Lo bueno:



América selló tiquete: el cuadro escarlata logró imponerse a Atlético Huila en Neiva y con dos magistrales pases de Carlos Darwin Quintero, lograron sumar 31 puntos para asegurarse en los ocho. De igual manera, con el 2-0 de visitante acabaron con 12 años sin ganarle a los opitas.

​

Millonarios clasificó: derrotó en el clásico capitalino a Independiente Santa Fe y sin duda fue el resultado que más retumbó en la jornada. El 1-0 en El Campín los hizo llegar a 33 puntos, clasificar a las finales y de paso quedar líderes.



Atlético Nacional está en la fiesta: la pasó bien en la fecha y luego de comenzar perdiendo en el estadio Atanasio Girardot con Boyacá Chicó, terminó superando ampliamente a los ajedrezados al ganarles 3-1 y sellar su clasificación a los cuadrangulares tras llegar a 31 puntos.



Deportivo Pereira cree en milagro: fue otro de los ganadores de la fecha y tras su enorme victoria contra Independiente Medellín por 3-1, el conjunto matecaña volvió a ganar después de 4 jornadas sin lograr la victoria en Liga. Además, sigue con ilusión de clasificar.



Once Caldas respiró: volvió al triunfo y al derrotar a Junior de Barranquilla en el estadio Palogrando, acabó con una sequía de nueve encuentros sin sumar de a tres puntos. Ganó 2-0 al tiburón y los de Pedro Sarmiento tomaron un respiro con respecto al descenso.



Deportes Tolima se ilusiona: derrotó 2-1 a Alianza Petrolera y también acabó con una racha de cuatro partidos sin ganar y esa se convirtió en la primera victoria de Juan Cruz Real al mando del pijao, que lo deja con 22 puntos y esperanzas de seguir intentando llegar a ese cuadrangular, aunque la tarea está un poco difícil.



Deportivo Pasto, serio aspirante: goleó 4-0 a Jaguares y protagonizó el resultado más abultado de la fecha 18. Igualmente, el volcánico volvió a recuperar la memoria y llegaron a 26 puntos que los deja a dos victorias de conseguir el cupo a las finales.



Deportivo Cali sigue motivado: finaliza lo bueno de la jornada, pues sigue alejándose del descenso y al parecer han superado la crisis que vivieron en toda la Liga. Derrotaron 2-0 a Envigado que los hizo además de escalar hasta la posición 14 con 21 puntos y quedar increíblemente a tres unidades del octavo que es Junior.



Lo malo:



Salida de David González: tras la derrota del DIM contra Pereira, las directivas decidieron cancelarle el contrato al técnico que los llevó a la final de la Liga 2022. Sorpresiva salida en fechas decisivas de cara a la clasificación.



La derrota de Santa Fe: haber perdido el clásico fue uno de los saldos negativos de la fecha para el equipo cardenal, debido a que perdió contra Millonarios y le originó la salida de los ocho clasificados. Ahora, deberá estar obligado a ganarle a Atlético Nacional el aplazado y luego enfrentará a Huila y Once Caldas para definir su clasificación.



Junior de Barranquilla cedió: el tiburón perdió terreno y tras perder frente al colero Once Caldas, el equipo que dirige Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez quedó en el octavo lugar, pero no haber sumado lo deja obligado a sumar contra Pereira y Huila en las dos fechas que le quedan. Fue uno de los peores partidos en la era del experimentado técnico.



Boyacá Chicó se desinfló: el ajedrezado cabalgó en los primeros lugares de Liga, pero los ahorros se le están acabando y ya quedó cerca de quedar por fuera de los cuadrangulares. Su derrota contra el verdolaga lo dejó en incómoda situación, aunque están mínimo a cuatro puntos para asegurarse.



Águilas Doradas bajó ritmo: luego de clasificarse a cuadrangulares con cuatro fechas de anticipación, el equipo de Lucas González dejó de ser líder tras el empate 1-1 con La Equidad de local. Los de Rionegro ya piensan en las finales, pero empiezan a dejar dudas sobre si tienen suficiente nómina para competir.



Lo feo:



Hinchas que no acatan órdenes: en el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe protagonizaron un hecho desagradable, pues aficionados de los dos clubes generaron violencia en El Campín. Sin embargo, al final fueron capturados por la Policía tras implementarse las nuevas medidas de seguridad de la Alcaldía de Bogotá. Los implicados fueron multados y pagarían hasta 5 años de cárcel.