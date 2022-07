Conozca programación de primeras fechas en la Liga II: ya hay polémica

Este viernes la Dimayor entregó la programación de las primeras cuatro jornadas en la Liga Betplay II-2022 que se iniciará el próximo 7 de julio con tres compromisos. Sin embargo, a través de redes sociales han criticado al ente que rige el fútbol en Colombia por anunciar varios partidos sin horario y todo porque se cruzan con los partidos de Copa América Femenina.



Bucaramanga y Cali son dos de las tres sedes del torneo femenino a nivel de selecciones que se jugará entre el 8 de julio y el 30 del mismo mes. Dos compromisos de la fecha 1, uno de la fecha 2 y otro de la 3, están pendientes por horario, teniendo en cuenta que se jugarán en las mencionadas ciudades.

Fecha 1

Jueves, 7 de julio



Unión Magdalena vs Once Caldas DAF

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+



Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+



Patriotas FC vs Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+



Sábado, 9 de julio



Envigado FC vs América de Cali

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +



Millonarios FC vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



Domingo, 10 de julio

​

La Equidad vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win +



Atlético Nacional vs Cortuluá

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



Partidos por definir



Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas

Hora: Por definir

Estadio: Alfonso López



Deportivo Cali vs Jaguares FC

Hora: Por definir

Estadio: Deportivo Cali

Fecha 2

Martes, 12 de julio

​

Alianza Petrolera vs Unión Magdalena

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +



Millonarios FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



Miércoles, 13 de julio



Cortuluá vs Jaguares FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/ Win+



Deportivo Pasto vs Envigado FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/ Win+



Once Caldas DAF vs La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+



Junior FC vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Jueves, 14 de julio



Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/ Win+



Independiente Medellín vs Patriotas FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



Partido por definir



América de Cali vs Deportivo Pereira

Hora: Por definir

Estadio: Pascual Guerrero

Fecha 3

Sábado, 16 de julio



Jaguares FC vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+



Atlético Nacional vs Millonarios FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



La Equidad vs Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +



Domingo, 17 de julio



Envigado FC vs Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+



Independiente Santa Fe vs Cortuluá

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



Lunes, 18 de julio



Unión Magdalena vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+



Once Caldas DAF vs Águilas Doradas

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+



Martes, 19 de julio

​

Deportivo Pereira vs Patriotas FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+



Jueves, 21 de julio



Deportivo Cali vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



Partido por definir



Atlético Bucarmanga vs América de Cali

Hora: Por definir

Estadio: Alfonso López

Fecha 4

Viernes, 22 de julio



Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+



Millonarios FC vs Envigado FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Sábado, 23 de julio



Águilas Doradas vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+



Deportivo Pasto vs Unión Magdalena

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+



Junior FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:10 p.m.

Estadio Metropolitano

Televisión: Win+



Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



Domingo, 24 de julio



América de Cali vs Cortuluá

Hora: 2:45 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs Once Caldas DAF

Hora: 4:50 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Lunes, 25 de julio

Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

Hora: 4:40 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



Martes, 26 de julio



Patriotas FC vs Jaguares FC

Hora: 4:40 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+