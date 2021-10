Juventud, talento y entrega: se alistan posibles debutantes verdolagas

Atlético Nacional asume con mucha seriedad lo que acarrea el clásico antioqueño por la fecha 14 en la Liga II-2021 frente al DIM. Aunque los verdolagas ya están clasificados a los cuadrangulares, la tabla de la reclasificación los seduce y no quieren dejar escapar ninguna ruta que los lleve a la Copa Libertadores 2022. Salvo el arquero suplente Kevin Mier, hay tres jugadores de campo que no han debutado en este duelo regional: Yeison Guzmán, Ruyery Blanco y Tomás Ángel, jugadores jóvenes, con talento y entrega que sueñan con quedar en la historia de estos encuentros donde el sentimiento y la euforia son condimentos especiales.



Yeison Guzmán fue una de las ‘joyitas’ que contrató Nacional en el último mercado de pases. El nacido en La Unión, Antioquia fue citado para este encuentro y buscará si tiene la oportunidad de jugar, marcar diferencia con alguna jugada, un pase certero o un gol, quedarse en la historia de este encuentro. Con la camiseta de Envigado, Yeison jugó seis partidos, ganando uno, empatando dos y perdiendo tres. Además, hizo dos asistencias.



Ruyery Blanco es otro jugador que espera la oportunidad de jugar un clásico antioqueño. El samario llegó con mucho nombre al conjunto verdolaga y en este semestre de aprendizaje, confía en tomar cualquier oportunidad como la más importante, dedicarle algún gol a su abuela, hincha fanática de Nacional y que en su familia disfruten al compás de la ‘lagartija’. De poder jugar, sería la primera vez en su carrera que enfrenta al DIM. “He mejorado mucho en la parte física, con el centro de alto rendimiento, cualquier jugador puede mejorar su contextura física. He venido mejorando y conseguido varios resultados positivos. En cuanto al partido, si tengo la oportunidad de jugar o estar convocado, aprovechar la oportunidad, es un privilegio jugar un clásico, tener tranquilidad y aportarle al equipo buen juego y goles”.



Finalmente, Tomás Ángel es otro de los que podría debutar en el clásico antioqueño, hijo de Juan Pablo Ángel, uno de los delanteros históricos de Nacional. Este habilidoso jugador busca continuar el legado familiar y en su segunda convocatoria a este encuentro, pretende anotar y quedarse en la historia verdolaga. “Previo al partido, las sensaciones están muy bien, sabemos lo que significa un clásico para nosotros, para nuestra hinchada que regresa a vivir este partido. Además de estar clasificados, siempre buscamos ganar, vamos a dar lo mejor de nosotros. Analizamos a Medellín y ahí es donde podemos sacar las maneras por las cuales podemos sacar ventaja en el partido”, remarcó Tomás.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8