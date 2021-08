No se la perdonan a Millonarios: memes tras derrota frente al Pereira

Millonarios perdió este sábado su segundo partido en la Liga Betplay 2021-II, frente a un necesitado Deportivo Pereira que venía de dos jornadas sin ganar y debía sumar pensando en el descenso. El equipo de Alberto Gamero recibió críticas en redes, pero quien salió peor librado fue el defensor Bréiner Paz, quien reemplazó a Andrés Llinás, hombre de Selección Colombia.

Quien no comparte los comentarios negativos hacia los azules es Gamero, quien en la rueda de prensa post-partido rescató aspectos positivos. Dijo que no entiende cómo se perdió el partido. "No voy a decir que el equipo jugó mal. Por perder un partido no voy a decirlo", indicó el samario. Su equipo se mantuvo en la tercera casilla con 13 puntos, a 3 de Nacional que jugará este domingo.