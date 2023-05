Junior dio papaya contra Once Caldas: explotan memes con la derrota

La 'Bolilloneta' pinchó contra Once Caldas, equipo que no ganaba desde el 26 de febrero cuando superó 1-0 a la nómina alterna de Millonarios en el Palogrande. Esta vez, el equipo de Pedro Sarmiento superó 2-0 al Junior con tantos de Dayro Moreno y Fainer Torijano.



El deslucido tiburón es víctima de burlas y memes en redes sociales por cuenta de su traspiés en Manizales. Los dirigidos por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez venían de darle vida al Deportivo Cali y de superar a Millonarios. Esta derrota los dejó en la casilla 7 con 24 puntos y con suerte no se alejarán del grupo.

Vea los memes más virales que dejó la derrota de Junior ante Once Caldas (2-0):