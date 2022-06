Un Millonarios con ganas y sin fútbol no pudo con Junior: análisis

En el inicio de la cuarta fecha del Grupo A, Millonarios empató a cero con Junior de Barranquilla y dejó cuesta arriba su posibilidad de llegar a la final.



En FUTBOLRED analizamos los aspectos preocupantes de una nueva decepción azul en cuadrangulares:

- No hay fondo de armario: quedó demostrado una vez más que el azul no tiene alternativas. Sosa fue el único revulsivo que buscó Gamero, los demás (Márquez, Rolsales) ingresaron cuando no había mucho que hacer.



- Nulo juego colectivo: el ataque embajador se basó únicamente en balones aéreos . No hubo combinaciones significativas en el último tercio, la sociedad Ruíz-Silva poco apareció y el mediocampo Larry-Pereira no logró dar salida limpia constante.



- Soledad en punta: a pesar de foguearse con los centrales e imprecisiones a la hora de pivotear, Jader no tuvo una sola oportunidad de cara al arco.



- Posesión y eficacia: Millos tuvo el 70% de posesión de balón, pero nunca supo qué hacer. De cara al arco remató en 15 oportunidad y apenas cuatro fueron al arco.



- Juego predecible: a los largo de los 90 minutos no hubo ese talento diferencial que intentara desequilibrar. El juego se tornó predecible con pases de un lado al otro, centros y poco más. Ruíz y Gómez poco encararon, no hubo paredes, mucho menos media distancia. El azul carecía de total creatividad.