¡Sígalo EN VIVO! Trofeo de Superliga busca dueño: América vs Santa Fe

¡Finalizó el partido en el Pascual Guerrero! Santa Fe, con tantos de Velásquez y Ramos, consiguió remontar y se lleva la ventaja al Campín. El partido de vuelta será el próximo 20 de octubre.



Se jugarán cinco minutos más.



80'. ¡Gooooooool de Santa Fe! Goooooool de Jorge Luis Ramos, el equipo bogotano remonta y pone el 1-2 en el Pascual.



75'. Gol anulado para el América por fuera de lugar. El línea invalida la acción de Mauricio Gómez. El partido sigue 1-1.



70'. Santa Fe se sigue tomando confianza, mientras que América pierde los papeles.



58'. Osorio mueve sus fichas: ingresan Segura, Paz, Torres y Angulo por Malagón, Sierra, Cortés y Ureña.



55'. ¡Goooooool de Santa Fe! Gooooool de Jhon Velásquez, a pase de Dinolis. Se iguala el partido en el Pascual (1-1).



¡Ya se juega el segundo tiempo en el Pascual!



¡Terminó el primer tiempo! América 1-0 Santa Fe



45'+1. La tuvo Carlos Sánchez, tras un tiro de esquina, pero no remató cómodo. El arquero Novoa se quedó con la pelota.



45'. Se jugará un minuto más en el Pascual Guerrero.



44'. ¡Lo que se perdió la visita! Velásquez metió un 'buscapiés', pero nadie apareció.



38'. Primer remate de Santa Fe al arco de Novoa. Lo intentó Kelvin Osorio y el guardameta atrapó la pelota abajo.



35'. Los de Juan Carlos Osorio siguen mostrando otra actitud. Proponen con la pelota y sin ella obligan al rival a jugar mal.



30'. América no afloja y sigue presionando en predio rival. Esta vez, intentó con Mauricio Gómez, tras un tiro libre.



26'. ¡Goooooooooool del América de Cali! Goooool de Carlos Sierra, cabezazo tras el centro de Batalla, para el 1-0 frente a Santa Fe.



22'. El equipo cardenal parece tomarse un respiro y trata de resistirse. América no ha vuelto a llegar con peligro al último cuarto de cancha.



18'. Santa Fe lo intenta con Dairon Mosquera por banda izquierda, pero no consigue con quien conectar.



15'. El panorama no cambia. América sigue presionando y Santa Fe pierde muy rápido el balón.



12'. ¡La sacó Castellanos! Tremendo remate de media distancia de Ureña y el portero la desvía al tiro de esquina.



9'. Santa Fe no reacciona y América sigue insistiendo con presión en la salida.



7'. ¡Se salvó Santa Fe! Buenos movimientos de América, apostándole a un toque. Remate de Sierra, a pase de Cortés Barrreira, que se estrella en el vertical.



4'. El local se adueña de la pelota y se instala en predio cardenal, pero todavía no tiene profundidad.



1'. ¡Susto en América! Devolución de Pablo Ortíz y el arquero Novoa tuvo que mandarla al córner.



¡Rueda la pelota en el Pascual Guerrero! América vs Santa Fe



Leandro Castellanos ganó el sorteo y eligió campo. América hará saque inicial.



7:39 pm: Actos de protocolo en el estadio Pascual Guerrero.



7:38 pm: Salen los equipos a la cancha.



América y Santa Fe ya están en el Pascual Guerrero. El partido iniciará a las 7:45 pm.