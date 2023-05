¡La clasificación debe esperar! Chicó empata sin goles ante Unión

Boyacá Chicó llegó al estadio Sierra Nevada con la oportunidad de dar un golpe contundente y meterse dentro de los clasificados a la siguiente instancia de la Liga BetPlay, sin embargo, no pudo pasar del empate frente a Unión y deberá esperar.



El equipo ajederzado fue sometido en el primer tiempo. Su rival encontró a forma de encerrarlo en su campo y Ricardo Márquez tuvo ocasiones para inquietar a Rogerio Caicedo. De hecho primera jugada clara para el Chicó sucedió en el minuto 37, cuando Ángelo Peña probó de media distancia pero el balón se fue muy lejos.

El segundo tiempo si fue mejor para los dirigidos por Mario Humberto García. El equipo visitante comenzó a encontrar espacios y estuvo mejor posicionado en el campo. Recién comenzada la segunda parte, Alexander Mejía se salvó de la roja tras una intervención del VAR. El experimentado jugador entró con violencia y vio la roja, sin embargo, tras la revisión, solo fue amonestado.



Tras esta jugada, los equipos comenzaron un duelo táctico y no se presentaron muchas ocasiones para romper el empate. En el 74', Wilder Guisao (Unión) remató desde fuera del área tras el pase de Cantillo y la pelota, por centímetros, no entró. La respuesta de Chicó llegó transcurrido el minuto 81, pero Plazas no pudo darle dirección de gol al balón tras ejecutar un tiro libre.

Con este empate, el Chicó aún aspira a la clasificación. Con 6 unidades por disputar, es quinto en la tabla con 28 puntos. En la próxima fecha jugará en su casa ante el ya clasificado Millonarios. Unión, por su parte, se despidió de la clasificación pero podría poner en más aprietos al Deportes Tolima en el siguiente duelo de liga. El ciclón aparece en la parte baja de la tabla con 18 puntos.