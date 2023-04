Unión Magdalena defendió a Alex Mejía por insulto a Marco Pérez

El capitán del Unión Magdalena está en el ojo del huracán tras las polémicas declaraciones del jugador de Águilas Doradas, Marco Pérez, quien denunció que el experimentado volante le dijo “esclavo y muerto de hambre” dentro del campo.

Después de las polémicas declaraciones de Marco Pérez, Unión Magdalena emitió un comunicado donde defendió a su capitán Alexander Mejía y rechazó rotundamente la denuncia sobre racismo del jugador de Águilas Doradas.



"Desde Unión Magdalena S.A rechazamos rotundamente las declaraciones emitidas por el jugador Marco Pérez jugador de Águilas Doradas en contra de la honra y buen nombre de nuestro referente y capitán Alexander Mejia”, dijo el club.



De igual manera, el club de Santa Marta explicó que esto hace parte de una situación dentro del campo y que hace parte del momento donde los jugadores rivales se sienten impotentes por no obtener el resultado deseado.



“Estas declaraciones infundadas son producto de la frustración vivida en el partido teniendo en cuenta que, aún con superioridad numérica por 53 minutos no lograron obtener el resultado esperado, apelando a ataques en contra de la buena honra de un jugador que nos ha representado no solo como región sino como país vistiendo los colores de la selección”.